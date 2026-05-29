UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Чебоксарах були вибухи: там завод деталей для "Іскандерів" та "Шахедів"

16:17 29.05.2026 Пт
2 хв
Місто знаходиться за майже 1000 км від кордону з Україною
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у російських Чебоксарах пролунали вибухи (Getty Images)

Вдень 29 травня у російських Чебоксарах, що у Чуваській Республіці пролунали вибухи. У регіоні оголошена ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють у мережі, у Чебоксарах та інших містах республіки пролунали сирени через ракетну небезпеку.

Про небезпеку попереджають навіть по радіо та телебаченню. У мережі публікують фото та відео, на яких видно дим після вибухів.

Загалом у трьох найонах Чебоксар повідомляють про вибухи.

Варто зазначити, що місто знаходиться за майже 1000 км від українського кордону.

Тим часом мер Чебоксар Станіслав Трофімов заявив, що інформація у мережі про вибухи є неправдивою.

Водночас в аеропорту Чебоксар відмінили рейси та попросили пасажирів покинути будівлю розійтися по території.

Фото: у Чебоксарах пролунали вибухи (місцеві Telegram-канали)

Завод деталей для "Іскандерів" та "Шахедів" у Чебоксарах

Варто зазначити, що у Чебоксарах на відстані близько 1000 км від кордону України знаходиться завод "ВНИИР-Прогресс".

Завод входить до складу виробничого об’єднання "АБС Электро". Він займається виробництвом для армії агресора ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулі типу "Комета".

Вони активно використовуються у безпілотниках, в тому числі дронах-камікадзе типу "Шахед", а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калибр" і комплектах планування УМПК для авіабомб.

Крім того, "ВНИИР-Прогресс" випускає електротехнічне обладнання: автоматичні вимикачі, реле й безконтактні модулі, що постачаються російському флоту, зокрема для атомних підводних човнів проєкту "Ясень-М".

У ніч на 5 травня цього року українські дрони вже атакували Чебоксари. Під удар потрапило підприємство "ВНИИР-Прогресс". Після вибухів на території заводу почалася масштабна пожежа.

Атака на цей об'єкт була не першою. Завод перебував під ударом у листопаді минулого року, а також влітку.

Раніше після обстрілу на підприємстві також фіксували займання, через що його роботу довелося тимчасово призупинити.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяВійна в УкраїніВибухиРакетна атака