У Чебоксарах були вибухи: там завод деталей для "Іскандерів" та "Шахедів"

Вдень 29 травня у російських Чебоксарах, що у Чуваській Республіці пролунали вибухи. У регіоні оголошена ракетна небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як повідомляють у мережі, у Чебоксарах та інших містах республіки пролунали сирени через ракетну небезпеку.
Про небезпеку попереджають навіть по радіо та телебаченню. У мережі публікують фото та відео, на яких видно дим після вибухів.
Загалом у трьох найонах Чебоксар повідомляють про вибухи.
Варто зазначити, що місто знаходиться за майже 1000 км від українського кордону.
Тим часом мер Чебоксар Станіслав Трофімов заявив, що інформація у мережі про вибухи є неправдивою.
Водночас в аеропорту Чебоксар відмінили рейси та попросили пасажирів покинути будівлю розійтися по території.
Фото: у Чебоксарах пролунали вибухи (місцеві Telegram-канали)
Варто зазначити, що у Чебоксарах на відстані близько 1000 км від кордону України знаходиться завод "ВНИИР-Прогресс".
Завод входить до складу виробничого об’єднання "АБС Электро". Він займається виробництвом для армії агресора ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулі типу "Комета".
Вони активно використовуються у безпілотниках, в тому числі дронах-камікадзе типу "Шахед", а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калибр" і комплектах планування УМПК для авіабомб.
Крім того, "ВНИИР-Прогресс" випускає електротехнічне обладнання: автоматичні вимикачі, реле й безконтактні модулі, що постачаються російському флоту, зокрема для атомних підводних човнів проєкту "Ясень-М".
У ніч на 5 травня цього року українські дрони вже атакували Чебоксари. Під удар потрапило підприємство "ВНИИР-Прогресс". Після вибухів на території заводу почалася масштабна пожежа.
Атака на цей об'єкт була не першою. Завод перебував під ударом у листопаді минулого року, а також влітку.
Раніше після обстрілу на підприємстві також фіксували займання, через що його роботу довелося тимчасово призупинити.