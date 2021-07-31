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СБУ заявила, що не "викрадала" Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби

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Субота 31 липня 2021 14:10
СБУ заявила, що не "викрадала" Чауса, а він сам попросив викликати співробітників спецслужби Фото: колишній суддя Микола Чаус (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України заявляє, що не "викрадала" колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса. Натомість силовики наголошують, що діяли "в межах закону та своїх повноважень".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ розказали, що вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій.

"У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки. Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога", - повідомили у спецслужбі.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що суддя Чаус перебуває у слідчому ізолятору СБУ в Києві. Джерело РБК-Україна розповіло, що Чаус перебуває в будівлі на Аскольдовому провулку.

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Служба безпеки України Николай Чаус
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