Адвокати Чауса запросили про відвід судді
Адвокати екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса скористалися правом на відвід судді. Якщо він буде схвалений, судове засідання буде перенесено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис в ефірі "Україна 24".
"Сторона захисту скористалися правом на відвід (судді - ред.). Якщо буде попередній суддя, засідання буде продовжено. Якщо буде інший суддя, то він буде сам вибирати дату (нового засідання, - ред.)", - заявила вона.
Нагадаємо, сьогодні ВАКС почав розглядати обрання запобіжного заходу Чаусу. До зали засідання журналістів не пустили. НАБУ просить заарештувати екс-суддю.
Відзначити, НАБУ звинуватило СБУ в тому, що вони вкривають Чауса. В антикорупційному бюро завили, що попросили двічі передати їм Чауса, але спецслужби це прохання проігнорували.