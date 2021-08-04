Адвокати Чауса запросили про відвід судді

Адвокати екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса скористалися правом на відвід судді. Якщо він буде схвалений, судове засідання буде перенесено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис в ефірі "Україна 24".

"Сторона захисту скористалися правом на відвід (судді - ред.). Якщо буде попередній суддя, засідання буде продовжено. Якщо буде інший суддя, то він буде сам вибирати дату (нового засідання, - ред.)", - заявила вона.