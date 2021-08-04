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Клопотання захисту Чауса про відвід судді відхилили

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Київ, Середа 04 серпня 2021 18:07
Клопотання захисту Чауса про відвід судді відхилили Фото: клопотання адвокатів Чауса про відвід судді відхилили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд відхилив клопотання захисту Миколи Чауса про відвід судді. Вирішується питання про продовження засідання або перенесення його на інший день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олесі Чемерис.

"Суд відмовив у відводі судді. Ще Суддя, який вів цю справу спочатку, не отримав рішення. Суддя залишається той же - Володимир Воронько "- сказала Чемерис в ефірі"Україна 24".

Представник ВАКС додала, що коли суддя отримає клопотання, то вирішуватиме, чи продовжувати сьогодні засідання або переносити його на інший день

Нагадаємо, сьогодні ВАКС почав розглядати обрання запобіжного заходу Чаусу. До зали засідання журналістів не пустили. НАБУ просить заарештувати екссуддю.

Відзначити, НАБУ звинуватило СБУ в тому, що вони вкривають Чауса. В антикорупційному бюро завили, що попросили двічі передати їм Чауса, але спецслужби це прохання проігнорували.

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