НАБУ звинуватило СБУ в переховуванні Чауса та просить доставити його в суд

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) звинувачує Службу безпеки України (СБУ) в переховуванні екс-судді Миколи Чауса. НАБУ також заявило про перевищення службових повноважень співробітниками спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ .

В Бюро наголошують, що Чауса підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

"КПК України передбачає, що у випадку виявлення розшукуваної особи, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування. Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ", - йдеться в заяві.

В НАБУ наголошують, що двічі просили СБУ доставити Чауса до Національного бюро. Однак ці звернення були проігноровані.

"Вжиття заходів безпеки до особи, яка перебуває у статусі потерпілого у кримінальному провадженні, що розслідується слідчими СБУ, жодним чином не може бути підставою для переховування такої особи від кримінального судочинства та невиконання ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - переконані в Бюро.

СБУ закликають доставити Чауса уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.