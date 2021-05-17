Чаус записав відео після викрадення. Готовий співпрацювати з українським слідством

У зверненні Чаус каже, що знаходиться в безпеці, але не буде розкривати своє місцезнаходження. Він також пояснив своє викрадення тим, що "так треба було зробити".

"Відносно викрадення, хочу сказати, що воно дійсно було. Але не зараз, а в 2016 році. З тих пір мене постійно залякували розправою, змушуючи тим самим перебувати поза домом", - зазначив суддя.

Він також додав, що найближчим часом має намір з'явитися в Україні і дати відповіді на питання, які "цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР".

"Я готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували мене з 2016 року. Але це дуже впливові люди і тому я змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки", - додав він в текстовому супроводі до відео.