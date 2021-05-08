СБУ відкрила кримінальну справу через викрадення екс-судді Чауса, - адвокат
За фактом зникнення українського екс-судді Миколи Чауса Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Останній раз його бачили в Молдові.
Раніше Світлана Чаус - дружина українського екс-судді Миколи Чауса - звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.
Вона заявила, що зниклий чоловік не збирався ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.
Адвокат екс-судді Вишневий зазначив, заяву про злочин подали ще 12 квітня, але досі провадження не відкривали.
"Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували співробітники СБУ, і я спілкувався зі слідчим. Але стосовно до статей інформації поки немає. Буду знати трохи пізніше", - заявив Вишневий.
Нагадаємо, 3 квітня в Кишиневі викрали Чауса після того, як Молдова остаточно відмовила йому в політичному притулку. За даними МВС Молдови, його викрали українські громадяни, відповідно, Чаус нібито може знаходити на території України. При цьому українські відомства не підтверджують таку інформацію.
Таким чином, про долю Чауса нічого невідомо вже майже два тижні.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не причетна до зникнення Чауса, а також запропонував Молдові створити спільну робочу групу для з'ясування всіх обставин.
Раніше Україна запитувала екстрадицію Чауса, оскільки він підозрюється в корупції та хабарництві.