СБУ відкрила кримінальну справу через викрадення екс-судді Чауса, - адвокат

За фактом зникнення українського екс-судді Миколи Чауса Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Останній раз його бачили в Молдові.

Раніше Світлана Чаус - дружина українського екс-судді Миколи Чауса - звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.

Вона заявила, що зниклий чоловік не збирався ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Адвокат екс-судді Вишневий зазначив, заяву про злочин подали ще 12 квітня, але досі провадження не відкривали.

"Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували співробітники СБУ, і я спілкувався зі слідчим. Але стосовно до статей інформації поки немає. Буду знати трохи пізніше", - заявив Вишневий.