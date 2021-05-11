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Викрадення Чауса: у Молдові затримали ще одного фігуранта

Новость на русском → Кишинів, Вівторок 11 травня 2021 12:12
Викрадення Чауса: у Молдові затримали ще одного фігуранта Фото: український суддя-утікач Микола Чаус (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

По справі про викрадення Миколи Чауса - українського судді-втікача - у Молдові затримали ще одного підозрюваного. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури Молдови.

Повідомляється, що 30-річного підозрюваного затримали 9 травня при в'їзді до Молдови. Наступного дня йому пред'явили звинувачення в організації та виконанні викрадення українського судді.

Також повідомляється, що сьогодні прокурори вимагатимуть заарештувати обвинуваченого. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом викрадення Чауса в Молдові.

Суддю викрали в Кишиневі ще 3 квітня, пізніше міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку заявив, що підозрювані виїхали до України. Передбачається, що Чаус теж може перебувати в Україні, але влада не підтверджує цю інформацію. За даними молдавської сторони, Чауса могли вивезти дипломатичним транспортом.

Генпрокурор Ірина Венедиктова днями заявила, що досі невідомо, де знаходиться суддя. З 2017 року він переховувався в Молдові, намагався отримати політичний притулок, а Київ вимагав його екстрадиції за звинуваченням у корупції.

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