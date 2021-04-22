Місцезнаходження Чауса на даний момент невідомо, - Венедиктова

Де знаходиться після викрадення в Молдові український суддя Микола Чаус на цю мить невідомо. У Генпрокуратурі поки не заведено кримінальну справу про його зникнення.

Про це в ефірі передачі "Право на владу" повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

"Де знаходиться пан Чалий на сьогодні, мені як генеральному прокурору, невідомо. Якщо у нас буде зареєстровано кримінальну справу з цього питання, то органи досудового розслідування будуть з цим розбиратися", - сказала вона. Венедиктова зазначила, що сьогодні є справа в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і до екстрадиції Чауса залишалися лічені дні. "Тому це коментувати повинно НАБУ, оскільки це буде їх оціночне судження", - додала генпрокурор.