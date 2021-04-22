Місцезнаходження Чауса на даний момент невідомо, - Венедиктова
Де знаходиться після викрадення в Молдові український суддя Микола Чаус на цю мить невідомо. У Генпрокуратурі поки не заведено кримінальну справу про його зникнення.
Про це в ефірі передачі "Право на владу" повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
"Де знаходиться пан Чалий на сьогодні, мені як генеральному прокурору, невідомо. Якщо у нас буде зареєстровано кримінальну справу з цього питання, то органи досудового розслідування будуть з цим розбиратися", - сказала вона.
Венедиктова зазначила, що сьогодні є справа в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і до екстрадиції Чауса залишалися лічені дні. "Тому це коментувати повинно НАБУ, оскільки це буде їх оціночне судження", - додала генпрокурор.
Нагадаємо, 3 квітня в Кишиневі викрали Чауса після того, як Молдова остаточно відмовила йому в політичному притулку. За даними МВС Молдови, його викрали українські громадяни, відповідно, Чаус нібито може знаходити на території України. При цьому українські відомства не підтверджують таку інформацію.
Таким чином, про долю Чауса нічого невідомо вже майже два тижні.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не причетна до зникнення Чауса, а також запропонував Молдові створити спільну робочу групу для з'ясування всіх обставин.
Раніше Україна запитувала екстрадицію Чауса, оскільки він підозрюється в корупції і хабарництві.