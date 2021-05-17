Чаус записал видео после похищения. Готов сотрудничать с украинским следствием

В обращении Чаус говорит, что находится в безопасности, но не будет раскрывать свое местонахождение. Он также объяснил свое похищение тем, что "так надо было сделать".

"Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться вне дома", - отметил беглый судья.

Он также добавил, что в ближайшее время намерен появиться в Украине и дать ответы на вопросы, которые "интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР".

"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности", - добавил он в текстовом сопровождении к видео.