ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

ChatGPT получил бесплатные инструменты Adobe: что они умеют

Четверг 11 декабря 2025 14:45
UA EN RU
ChatGPT получил бесплатные инструменты Adobe: что они умеют Adobe Photoshop, Express и Acrobat теперь можно использовать бесплатно прямо в ChatGPT (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Пользователи ChatGPT смогут бесплатно пользоваться функциями трех ключевых продуктов Adobe напрямую в чате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Adobe Newsroom.

ChatGPT получил встроенные функции Adobe

С помощью интеграции пользователи смогут:

  • редактировать изображения
  • создавать анимации
  • работать с PDF-документами: управлять текстом, объединять, извлекать и редактировать содержимое.

Функции будут доступны через Adobe Photoshop, Adobe Express и Adobe Acrobat. В компании отмечают, что это удобный способ показать возможности продуктов Adobe новым пользователям, а также ускорить работу с быстрыми правками для профессионалов.

По словам Эли Гринфилда, технического директора Adobe, новые технологии компании позволяют встроить Photoshop, Express и Acrobat в ChatGPT, предоставляя пользователям удобные инструменты для редактирования фото, создания приглашений и работы с документами прямо в чате.

Photoshop прямо в ChatGPT

Пользователи смогут загружать изображения и давать команды вроде "Отрегулируй яркость" - и Photoshop выполнит правки прямо в ChatGPT.

Если результат не устроит, доступна ручная доработка с помощью ползунков яркости, контраста и экспозиции. Кроме того, система распознает элементы на изображении и применяет эффекты даже без явного упоминания Photoshop.

Можно использовать команды вроде: "Применить технику рисования углем ко всему изображению, кроме собаки в углу". Также доступны эффекты как глитч, свечение, тритон, полутон, дизеринг, мозаика и размытие в движении с отдельными ползунками для тонкой настройки.

При желании результат можно открыть в веб-версии Photoshop, сохранив все слои и настройки.

ChatGPT получил бесплатные инструменты Adobe: что они умеютПользователи смогут загружать изображения и давать команды для редактирования изображений (фото: Adobe Newsroom)

Adobe Express для ChatGPT

Через Adobe Express пользователи смогут генерировать дизайны, например поздравительные открытки, по текстовым подсказкам: "Сделай открытку ко дню рождения племяннице, ей 9 лет, она любит космос, роботов и фиолетовый цвет".

Программа предложит несколько вариантов, после чего можно вносить корректировки, а затем анимировать открытку с помощью простых команд. Все изменения будут работать внутри ChatGPT, либо можно открыть полную веб-версию Adobe Express для детальной правки.

Через Adobe Express пользователи смогут генерировать дизайны (фото: Adobe Newsroom)

Adobe Acrobat для ChatGPT

Интеграция с Acrobat позволяет загружать PDF и редактировать текст вручную или с помощью ChatGPT.

Пользователи смогут объединять несколько PDF, извлекать текст и данные, сжимать документы или сохранять новую версию с высоким качеством - все это доступно прямо в чате.

Интеграция с Acrobat в ChatGPT открывает возможность редактировать PDF и текст прямо в чате (фото: Adobe Newsroom)

Доступность и дальнейшие планы

Все функции доступны бесплатно для всех 800+ миллионов пользователей ChatGPT по всему миру. На данный момент интеграция работает на веб-версии и iOS. Adobe Express уже доступен на Android, а поддержка Photoshop и Acrobat для Android появится скоро.

В Adobe отмечают, что это только начало, и в ближайшие недели в ChatGPT появятся новые возможности их приложений.

Напомним, что в ChatGPT добавили функцию умного шопинга для поиска товаров и получения рекомендаций.

У нас также есть материал о 7 уязвимостях ChatGPT, которые могут негативно сказаться на пользователях.

А еще мы писали о 10 способах использования ChatGPT для ускоренного изучения иностранных языков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Adobe Systems Искусственный интеллект Приложение
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений