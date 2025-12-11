ChatGPT получил бесплатные инструменты Adobe: что они умеют
Пользователи ChatGPT смогут бесплатно пользоваться функциями трех ключевых продуктов Adobe напрямую в чате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Adobe Newsroom.
ChatGPT получил встроенные функции Adobe
С помощью интеграции пользователи смогут:
- редактировать изображения
- создавать анимации
- работать с PDF-документами: управлять текстом, объединять, извлекать и редактировать содержимое.
Функции будут доступны через Adobe Photoshop, Adobe Express и Adobe Acrobat. В компании отмечают, что это удобный способ показать возможности продуктов Adobe новым пользователям, а также ускорить работу с быстрыми правками для профессионалов.
По словам Эли Гринфилда, технического директора Adobe, новые технологии компании позволяют встроить Photoshop, Express и Acrobat в ChatGPT, предоставляя пользователям удобные инструменты для редактирования фото, создания приглашений и работы с документами прямо в чате.
Photoshop прямо в ChatGPT
Пользователи смогут загружать изображения и давать команды вроде "Отрегулируй яркость" - и Photoshop выполнит правки прямо в ChatGPT.
Если результат не устроит, доступна ручная доработка с помощью ползунков яркости, контраста и экспозиции. Кроме того, система распознает элементы на изображении и применяет эффекты даже без явного упоминания Photoshop.
Можно использовать команды вроде: "Применить технику рисования углем ко всему изображению, кроме собаки в углу". Также доступны эффекты как глитч, свечение, тритон, полутон, дизеринг, мозаика и размытие в движении с отдельными ползунками для тонкой настройки.
При желании результат можно открыть в веб-версии Photoshop, сохранив все слои и настройки.
Пользователи смогут загружать изображения и давать команды для редактирования изображений (фото: Adobe Newsroom)
Adobe Express для ChatGPT
Через Adobe Express пользователи смогут генерировать дизайны, например поздравительные открытки, по текстовым подсказкам: "Сделай открытку ко дню рождения племяннице, ей 9 лет, она любит космос, роботов и фиолетовый цвет".
Программа предложит несколько вариантов, после чего можно вносить корректировки, а затем анимировать открытку с помощью простых команд. Все изменения будут работать внутри ChatGPT, либо можно открыть полную веб-версию Adobe Express для детальной правки.
Adobe Acrobat для ChatGPT
Интеграция с Acrobat позволяет загружать PDF и редактировать текст вручную или с помощью ChatGPT.
Пользователи смогут объединять несколько PDF, извлекать текст и данные, сжимать документы или сохранять новую версию с высоким качеством - все это доступно прямо в чате.
Доступность и дальнейшие планы
Все функции доступны бесплатно для всех 800+ миллионов пользователей ChatGPT по всему миру. На данный момент интеграция работает на веб-версии и iOS. Adobe Express уже доступен на Android, а поддержка Photoshop и Acrobat для Android появится скоро.
В Adobe отмечают, что это только начало, и в ближайшие недели в ChatGPT появятся новые возможности их приложений.
