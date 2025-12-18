OpenAI запустила в ChatGPT собственный App Store: как изменится работа с AI

OpenAI представила App Directory - каталог приложений, в котором пользователи могут просматривать все доступные инструменты, а также открыла SDK для разработчиков, чтобы создавать новые интерактивные функции внутри интерфейса ChatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

От коннекторов к приложениям

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в прошлом месяце отмечал, что компания "планирует со временем создавать очевидные функции, которые ожидают пользователи от полноценной платформы", и запуск магазина приложений стал важным шагом в этом направлении.

OpenAI также изменила названия ранее существовавших "коннекторов", которые позволяли пользователям получать данные из других сервисов, таких как Google Drive или Dropbox. Теперь они тоже называются приложениями.

Согласно справочной странице OpenAI:

коннекторы чата - "приложения с поиском файлов"

коннекторы для глубоких исследований - "приложения с глубокими исследованиями"

синхронизированные коннекторы - "приложения с синхронизацией".

Кроме того, приложения могут использовать информацию из памяти, если функция включена. Для пользователей ChatGPT Free, Plus, Go и Pro OpenAI может использовать данные для обучения моделей, если включена опция "улучшить модель для всех".

Магазин приложений в ChatGPT (фото: OpenAI)

Новые интерактивные приложения

Для более интерактивного опыта пользователи могут использовать приложения ChatGPT, такие как Spotify, Zillow и другие сервисы, которые запустились еще в октябре и теперь стали доступны в большинстве стран. Например, Spotify в ChatGPT теперь работает в Великобритании, Швейцарии и по всей Европе.

Среди новых приложений:

Apple Music позволяет находить музыку, создавать плейлисты и управлять библиотекой прямо в чате

DoorDash позволяет создавать корзину для покупок на основе рецептов и планировать питание в одном окне.

Spotify в ChatGPT (gif: Spotify)

Монетизация пока не раскрыта

Как все эти шаги помогут OpenAI превратить ИИ-бизнес в прибыльный проект, компания пока не объяснила.

"Мы изучаем дополнительные варианты монетизации со временем, включая цифровые товары, и будем делиться новостями по мере того, как разработчики и пользователи создают и используют приложения", - указано в пресс-релизе.