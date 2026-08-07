ChatGPT больше не ограничивает чаты: OpenAI открыла безлимит для всех пользователей

OpenAI объявила об отмене ограничений на текстовые чаты для всех пользователей ChatGPT. Изменения сопровождаются выпуском новых моделей серии GPT-5.6.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OpeanAI .

Обновление для бесплатных пользователей и тарифа Go

Для пользователей бесплатной версии и тарифа Go стандартной становится модель GPT-5.6 Luna, заменившая предыдущую GPT-5.5.

Главные изменения этой категории :

Полный безлимит на текстовые чаты;

Кнопка Think для подключения повышенной вычислительной мощности при решении сложных задач;

Отдельные лимиты продолжают действовать только для работы с файлами, изображениями, голосом и генерацией картинок.

Согласно внутренним тестам OpenAI, модель GPT-5.6 Luna совершает на 62 процента меньше фактических ошибок по сравнению с GPT-5.5-Instant. Безлимитные чаты и кнопка Think станут доступны пользователям на следующей неделе.

Возможности для подписчиков Plus и Pro

Платные пользователи получили доступ к обновленной модели GPT-5.6 Sol, предназначенной для быстрого выполнения ежедневных задач: поиска в сети, веб-исследований, планирования, написания текстов и принятия решений.

По данным разработчиков, эта версия делает на 68 процентов меньше фактических ошибок по сравнению с предыдущим поколением нейросети.

Для подписчиков Plus и Pro внедрены следующие инструменты:

Ползунок мышления (thinking slider) позволяет вручную регулировать объем вычислительных ресурсов и глубину обработки ответа в зависимости от сложности запроса;

Лаконичность ответов - модель предоставляет более краткие и структурированные результаты без лишних вводных слов;

Исправление ошибок - система предлагает корректировку, если утверждение пользователя содержит ложные данные, вместо простого согласия.

Обновленная версия GPT-5.6 Sol доступна для подписчиков Plus и Pro с сегодняшнего дня. Отметим, это отдельная модификация от версии GPT-5.6 Sol, которая используется в инструментах Codex и Work и остается без изменений.

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Оптимизация ресурсов и контексты

Выпуск новых моделей направлен на решение традиционных проблем чат-ботов, в частности, чрезмерной разлогости ответов и эффекта "галлюцинаций".

Использование регуляторов вычислительной мощности также позволяет оптимизировать использование серверных ресурсов OpenAI при проработке простых запросов.

При этом интеграция с экосистемой Apple в рамках сервиса Siri остается отдельным направлением. Текущие обновления ШИ-моделей не влияют непосредственно на эту функцию, хотя приложения для iOS и Mac получат новые возможности.