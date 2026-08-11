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ИИ OpenAI находит то, чего еще не знают хакеры: что умеет новая модель

15:18 11.08.2026 Вт
3 мин
Алгоритм подтверждает 95 процентов сложных запросов
aimg Ольга Завада
ИИ OpenAI находит то, чего еще не знают хакеры: что умеет новая модель ИИ для поиска zero-day и киберзащиты уже доступен выбранным клиентам (фото: Unsplash)
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Автономные ИИ-агенты становятся новым инструментом для кибератак. На фоне громких скандалов OpenAI расширяет возможности своего защитного сервиса Daybreak.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Уровни доступа Daybreak Blue и Daybreak Red

Чтобы обеспечить разработчиков необходимыми инструментами без лишних ограничений, OpenAI разделила сервис Daybreak на два уровня:

Daybreak Blue - базовый уровень на основе универсальной модели GPT-5.6 Sol со снятыми системными защитными барьерами, ранее блокировавшими легитимные запросы.

Подходит для

  • анализа кода,
  • поиска уязвимостей,
  • исследование вредоносного ПО,
  • валидации патчей.

Daybreak Red - расширенный уровень для авторизованного исследования уязвимостей, пентэстов (тестирование на проникновение - ред.) и тестирование безопасности.

Именно на этом уровне предоставляется доступ к специализированной модели GPT-5.6-Cyber.

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Возможности и эффективность GPT-5.6-Cyber

Модель GPT-5.6-Cyber построена на базе GPT-5.6 Sol и прошла дополнительную учебу, чтобы существенно уменьшить количество ошибочных отказов при выполнении сложных задач по кибербезопасности.

Результаты внутренних бенчмарков OpenAI:

Уровень успешного исполнения (Advanced Cybersecurity Completion Rate) - GPT-5.6-Cyber успешно прорабатывает 95 процентов сложных сценариев (обход подлинности, повышение привилегий, разработка эксплойтов).

Для сравнения, базовая GPT-5.6 Sol с системными ограничениями выполняет всего 1,5 процента таких запросов, в режиме Daybreak Blue - 2 процента, а предыдущая версия GPT-5.5-Cyber - 57,3 процента.

Бенчмарки ExploitGym и Zero-Day Discovery - модель превосходит предшественников по качеству создания рабочих эксплойтов в изолированных средах и обнаружению неизвестных уязвимостей.

Оценка по Preparedness Framework - модель оценена на уровне High (высокий потенциал, но ниже критического порога риска - согласно OpenAI).

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Практические кейсы и обнаруженные уязвимости

При подготовке релиза исследователи OpenAI использовали GPT-5.6-Cyber для анализа реального ПО с открытым кодом.

Модель уже помогла выявить ряд критических проблем:

Две zero-day уязвимости в движке V8 (Google Chrome) - сочетание ошибок позволяло обойти песочницу и выполнить случайный код. Информацию передали разработчикам Google, они выпустили патч под идентификатором CVE-2026-15903.

Более 5 уязвимостей в популярной мобильной ОС - включая цепочку для локального повышения привилегий из ненадежного приложения.

3 критические уязвимости в популярной СУБД (системе управления базами данных - ред.) - включая возможность удаленного выполнения кода.

Более 400 уязвимостей в ядре популярной ОС, которые могли привести к повышению привилегий.

В настоящее время доступ к Daybreak Red и модели GPT-5.6-Cyber предоставляется по строгой процедуре верификации для организаций-партнеров.

Для повышения безопасности с 1 сентября 2026 года все индивидуальные аккаунты в Daybreak должны будут использовать аппаратные ключи безопасности.

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