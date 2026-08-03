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OpenAI создает линейку ИИ-устройств: ChatGPT выходит за пределы смартфона

10:03 03.08.2026 Пн
2 мин
Участие в разработке принял бывший дизайнер Apple
aimg Ольга Завада
OpenAI создает линейку ИИ-устройств: ChatGPT выходит за пределы смартфона OpenAI выводит ChatGPT в реальный мир (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

После успеха ChatGPT,компания OpenAI готовит запуск собственных устройств с искусственным интеллектом. В компании подтвердили, что работают над целой экосистемой гаджетов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.

Новая эра устройств

Разработка своей аппаратной линейки в OpenAI уже давно перестала быть тайной. Еще в 2024 году компания объединила усилия с Джонни Айвом - бывшим главным дизайнером Apple, создавшим культовый облик iPhone и iPad.

Хотя слухи приписывали компании создания самых разных форм-факторов - от умных ручек и колонок с экраном до беспроводных наушников со встроенным ChatGPT, топы OpenAI сейчас воздерживаются от конкретики.

Грег Брокман отказался раскрывать точный форм-фактор будущих девайсов, однако очертил главные ориентиры:

ИИ как база: все устройства разрабатываются с нуля вокруг языковых моделей OpenAI;

Практическая польза: главная цель - создать девайсы, которые будут исправлять использование в рутинной повседневной жизни;

Автономность разработок : в компании отмечают, что опираются исключительно на собственные инновации и "не заинтересованы в чужих коммерческих тайнах".

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Судебный конфликт с Apple и сроки релиза

Комментируя текущий судебный процесс с компанией Apple, Брокман отметил, что "OpenAI придерживается своей долгосрочной дорожной карты развития технологий и сосредоточена на внутренних инновациях."

По предварительным данным, девайс будет ориентирован на голосовой интерфейс и изменит подход к использованию экранов в повседневной жизни.

Основные характеристики устройства :

Голос Общение будет базироваться на современной версии голосового режима ChatGPT - GPT-Live, который умеет говорить и слушать одновременно, подстраиваться под темп разговора и мгновенно обрабатывать информацию;

Эффект живого существа. Главной фишкой станут механические элементы корпуса, способные самостоятельно двигаться. Это создаст ощущение, что устройство живо, а не просто реагирует на команды.

Гаджет будет проактивным: анализируя электронную почту, сообщения и ежедневные привычки, он научится заранее предусматривать потребности владельца, управлять умным домом и выступать персональным экспертом в повседневной жизни.

Аппаратные новинки от OpenAI могут появиться в продаже уже совсем скоро.

Директор по глобальным вопросам OpenAI Крис Лехейн подтвердил, что презентация первого физического устройства компании запланирована на вторую половину 2026 года

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