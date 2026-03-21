На левом берегу Киева частичный блэкаут, задерживается движение трамваев и троллейбусов

23:03 21.03.2026 Сб
1 мин
В части домов нет света и воды
aimg Эдуард Ткач
Фото: частичный блэкаут возник из-за ситуации на электросети (Getty Images)

В субботу вечером, 21 марта, на левом берегу Киева произошел частичный блэкаут. Ситуация повлияла не только на дома людей, но и на движение троллейбусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА и канал "Киевпастранс".

Примерно в 22:00 в местных пабликах начали писать, что в части домов на левом берегу Киева исчезли свет и водоснабжение. Впоследствии в Киевской городской государственной администрации официально назвали причину инцидента.

"Из-за аварийной ситуации на электросети на левом берегу перебои со светом и водоснабжением. Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения", - говорится в сообщении.

Параллельно в "Киевпастранс" проинформировали, что задерживается движение ряда трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

"Задерживается движение трамваев № 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35... Задерживается движение троллейбусов № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к", - сказано в сообщениях коммунального предприятия.

Отключение электроэнергии в Украине

Напомним, недавно в Украине снова начали чаще отключать электроэнергию. Причиной этого стали повреждения россиянами объектов, необходимых для передачи электроэнергии.

В то же время есть и хорошие новости. На завтра "Укрэнерго" впервые за долгое время не прогнозирует отключений света. Предварительно, электроэнергия будет везде.

Эксперт назвал главную проблему энергетического сектора в Украине
