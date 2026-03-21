Впервые за долгое время в Украине не будет отключений света

20:06 21.03.2026 Сб
1 мин
Украинцев призвали пользоваться мощными электроприборами в определенные часы
aimg Эдуард Ткач
Впервые за долгое время в Украине не будет отключений света Фото: несмотря на отсутствие отключений, мощные электроприборы следует использовать днем (Getty Images)

Завтра в воскресенье, 22 марта, в Украине впервые за долгое время не будет графиков отключений света. То есть, электроэнергия будет в течение всех суток во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Читайте также: Почему во время отключений света увеличивается сумма в платежках? Объяснение от YASNO

"Внимание, 22 марта отключения не прогнозируются. Завтра, в воскресенье, меры ограничения потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время в компании обратились с просьбой, чтобы люди пользовались мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 15:00.

Впервые за долгое время в Украине не будет отключений света

Отключения электроэнергии в Украине

Напомним, что начиная с осени 2025 года россияне возобновили регулярные атаки на энергетику Украины. Еще более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате этих событий города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.

С наступлением весны атаки уменьшились, а ситуация улучшилась. Однако на днях в Украине снова начали вводить графики. Причиной этого стали повреждения россиянами объектов, которые нужны для передачи электроэнергии.

Кстати, сегодня утром, 21 марта, весь Чернигов и даже большая часть области остались без света, поскольку россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре региона.

США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
