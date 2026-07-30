Баллистическая ракета попала в частный дом под Кривым Рогом, погибла семья
В пригороде Кривого Рога баллистическая ракета попала в частный дом, где жила многодетная семья. Погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
В селе в пригороде Кривого Рога баллистическая ракета "Искандер-М", выпущенная из Воронежа, попала прямо в частный дом, где жила многодетная семья.
В результате удара погибли шесть человек - среди них девочки 5 и 12 лет.
Еще 8 человек получили ранения, в том числе двое детей - мальчики 6 и 15 лет.
Аварийно-спасательная операция продолжается, разбор завалов еще не завершен. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По словам Вилкула, количество жертв может возрасти.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана сразу после угроз Тегерана нанести удары по Украине, подчеркнув, что действия Киева направлены исключительно на защиту от российской агрессии, и призвав Иран отказаться от поддержки войны России.
После этого в Тегеране подтвердили, что не стремятся к эскалации с Украиной, в то же время подчеркнув, что нанесенный ущерб их судну должен быть компенсирован.