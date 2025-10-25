Часть графиков отменена. Где в Украине сегодня отключают электричество: список областей

После новых российских ударов по энергосистеме в Украине введены почасовые отключения электроэнергии. Они действуют в Киеве и большинстве регионов страны.

Где именно выключают свет и где смотреть графики - рассказывает РБК-Украина в материале.

Сегодня, 25 октября свет по графикам выключают с 07:00 по 23:00. Одновременно они будут действовать в максимум в двух очередях.

Кроме этого будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Киев

По данным ДТЭК, в столице свет 25 октября будут выключать следующим образом:

1.1 очередь - без света с 15:00 до 19:00;

1.2 очередь - со светом весь день;

2.1 очередь - без света с 14:30 до 19:00;

2.2 очередь - без света с 14:30 до 19:00;

3.1 очередь - без света с 18:00 до 23:00;

3.2 очередь - без света с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00;

4.1 очередь - без света с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00;

4.2 очередь - без света с 08:00 с 12:00 и с 18:00 до 23:00;

5.1 очередь - со светом весь день;

5.2 очередь - со светом весь день;

6.1 очередь - без света с 11:00 до 15:30;

6.2 очередь - без света с 11:00 до 15:30.

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В компании "ДТЭК" сообщили, что сегодня, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они продлятся с 8:00 до 23:00.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Полтавская область

На Полтавщине в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, с 07:00 по 23:00 введен ГПВ в объеме одной очереди:

с 08:00 по 10:30 введен ГПВ в объеме 1 очереди.

введен ГПВ в объеме очереди. с 16:00 по 23:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 25 октября с 08:00 до 23:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам):

1.1 18:00 - 20:00

1.2 18:00 - 20:00

2.1 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00

2.2 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00

3.1 10:00 - 12:00

3.2 10:00 - 12:00

4.1 12:00 - 14:00

4.2 12:00 - 14:00

5.1 14:00 - 16:00, 22:00 - 23:00

5.2 14:00 - 16:00, 22:00 - 23:00

6.1 16:00 - 18:00

6.2 16:00 - 18:00

Смотреть график можно на сайте облэнерго.

Черниговская область

Стоит заметить, что Черниговская область дольше всех живет в режиме отключений света. Из-за российских обстрелов там ограничения действуют еще с 1 октября.

Максимальный промежуток времени без света 6-6,5 часов.

График отключений электроэнергии на сегодня можно узнать на сайте облэнерго. Проверить информацию об очередях отключений и свой личный график по номеру лицевого счета также можно:

Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы энергосистемы в субботу, 25 октября, с 07:00 до 23:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будет применяться 1 очередь отключений.

Перечень адресов, которые обесточиваются по очередям (подочереди), и непосредственно сам график можно найти на сайте "Харьковоблэнерго" и в Телеграмм-канале "Харьковоблэнерго. Новости".

Сумская область

Графики почасовых отключений завтра, 25 октября, на Сумщине будут действовать

с 08:00 до 23:00 в объеме 1 очереди, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго".

Узнать свою очередь/подочередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Житомирская область

Сегодня, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:

для бытовых потребителей с 08:00 до 23:00 - графики почасовых отключений (ГПВ);

для промышленности и бизнеса с 08:00 до 23:00 - графики ограничения мощности (ГОП).

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте "Житомироблэнерго".



Запорожская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 25 октября с 07:30 до 23:30 по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений. Одновременно будет выключаться одна очередь.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):

1.1: 07:30 - 09:30

1.2: 07:30 - 09:30

2.1: 16:30 - 20:00

2.2: 16:30 - 20:00

3.1: 09:30 - 13:00

3.2: 09:30 - 13:00

4.1: 20:00 - 23:30

4.2: 20:00 - 23:30

5.1: 13:00 - 16:30

5.2: 13:00 - 16:30

6.1: не выключается

6.2: не выключается

Перечень обесточиваемых адресов можно посмотреть на сайте "Запорожьеоблэнерго".

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве, на 30-минутные интервалы, а каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Минимум 3,5 часа между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети.