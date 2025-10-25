ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Частина графіків скасована. Де в Україні сьогодні відключають електрику: список областей

Україна, Субота 25 жовтня 2025 10:57
UA EN RU
Частина графіків скасована. Де в Україні сьогодні відключають електрику: список областей Ілюстративне фото: де в Україні сьогодні відключають електрику (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Після нових російських ударів по енергосистемі в Україні запроваджено погодинні відключення електроенергії. Вони діють у Києві та більшості регіонів країни.

Де саме вимикають світло та де дивитися графіки - розповідає РБК-Україна в матеріалі.

Сьогодні, 25 жовтня світло за графіками вимикають з 07:00 по 23:00. Одночасно вони будуть діяти у максимум у двох черг.

Окрім цього будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Київ

За даними ДТЕК, у столиці світло 25 жовтня вимикатимуть у такий спосіб:

  • 1.1 черга - без світла з 15:00 до 19:00;
  • 1.2 черга - зі світлом весь день;
  • 2.1 черга - без світла з 14:30 до 19:00;
  • 2.2 черга - без світла з 14:30 до 19:00;
  • 3.1 черга - без світла з 18:00 до 23:00;
  • 3.2 черга - без світла з 08:00 до 12:00 і з 18:00 до 23:00;
  • 4.1 черга - без світла з 08:00 до 12:00 та з 18:00 до 22:00;
  • 4.2 черга - без світла з 08:00 з 12:00 та з 18:00 до 23:00;
  • 5.1 черга - зі світлом увесь день;
  • 5.2 черга - зі світлом увесь день;
  • 6.1 черга - без світла з 11:00 до 15:30;
  • 6.2 черга - без світла з 11:00 до 15:30.

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У компанії "ДТЕК" повідомили, що сьогодні, за розпорядженням "Укренерго", у регіоні діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Вони триватимуть з 8:00 до 23:00.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Полтавська область

На Полтавщині у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, з 07:00 по 23:00 запроваджений ГПВ в обсязі однієї черги:

  • з 08:00 по 10:30 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
  • з 16:00 по 23:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

Частина графіків скасована. Де в Україні сьогодні відключають електрику: список областей

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 25 жовтня з 08:00 до 23:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам):

  • 1.1 18:00 - 20:00
  • 1.2 18:00 - 20:00
  • 2.1 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00
  • 2.2 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00
  • 3.1 10:00 - 12:00
  • 3.2 10:00 - 12:00
  • 4.1 12:00 - 14:00
  • 4.2 12:00 - 14:00
  • 5.1 14:00 - 16:00, 22:00 - 23:00
  • 5.2 14:00 - 16:00, 22:00 - 23:00
  • 6.1 16:00 - 18:00
  • 6.2 16:00 - 18:00

Дивитися графік можна на сайті обленерго.

Чернігівська область

Варто зауважити, що Чернігівська область найдовше живе у режимі відключень світла. Через російські обстріли там обмеження діють ще з 1 жовтня.

Максимальний проміжок часу без світла 6-6,5 годин.

Графік відключень електроенергії на сьогодні можна дізнатись на сайті обленерго. Перевірити інформацію щодо черг відключень та свій особистий графік за номером особового рахунку також можна:

Частина графіків скасована. Де в Україні сьогодні відключають електрику: список областей

Харківська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" з метою забезпечення стабільної роботи енергосистеми у суботу, 25 жовтня, з 07:00 до 23:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень. Застосовуватиметься 1 черга відключень.

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах), та безпосередньо сам графік можна знайти на сайті "Харківобленерго" та у Телеграм-каналі "Харківобленерго. Новини".

Сумська область

Графіки погодинних відключень завтра, 25 жовтня, на Сумщині діятимуть
з 08:00 до 23:00 в обсязі 1 черги, відповідно до команди з НЕК "Укренерго".

Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Частина графіків скасована. Де в Україні сьогодні відключають електрику: список областей

Житомирська область

Сьогодні, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

  • для побутових споживачів з 08:00 до 23:00 - графіки погодинних відключень (ГПВ);
  • для промисловості та бізнесу з 08:00 до 23:00 - графіки обмеження потужності (ГОП).

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті "Житомиробленерго".
Частина графіків скасована. Де в Україні сьогодні відключають електрику: список областей

Запорізька область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, 25 жовтня з 07:30 до 23:30 по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень. Одночасно вимикатиметься одна черга.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):

  • 1.1: 07:30 – 09:30
  • 1.2: 07:30 - 09:30
  • 2.1: 16:30 - 20:00
  • 2.2: 16:30 – 20:00
  • 3.1: 09:30 – 13:00
  • 3.2: 09:30 – 13:00
  • 4.1: 20:00 - 23:30
  • 4.2: 20:00 - 23:30
  • 5.1: 13:00 - 16:30
  • 5.2: 13:00 - 16:30
  • 6.1: не вимикається
  • 6.2: не вимикається

Перелік адрес, що знеструмлюються можна переглянути на сайті "Запоріжжяобленерго".

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві, на 30-хвилинні інтервали, а кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Мінімум 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі.

Актуальну інформацію також можна отримати на сайті ДТЕК, у чат-боті Viber і Telegram.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області сьогодні, за вказівкою "Укренерго" скасовано графіки погодинних відключень світла.

Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
Частина графіків скасована. Де в Україні сьогодні відключають електрику: список областей

Миколаївська область

На Миколаївщині 23 жовтня частина споживачів залишається без електропостачання. Як повідомили в АТ "Миколаївобленерго", це пов’язано з проведенням ремонтних робіт, технічного обслуговування, реконструкції та модернізації мереж.

Ситуація в енергетиці в України

Варто нагадати, що наразі в Україні споживання електроенергії залишається високим через складну ситуацію, зумовлену російськими ударами та холодною погодою.

Зокрема, голова "Укренерго" Віталій Зайченко розповів, що окупанти змінили тактику і перейшли до стратегії "випаленої землі", це сталось після того, як масштабні обстріли РФ не змогли вивести з ладу українську енергосистему.

Більше про ситуацію в енергосистемі - в матеріалі РБК-Україна "Росія б'є по нових цілях: як Кремль змінив тактику обстрілів енергетики України".

