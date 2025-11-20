США в равной степени контактировали с Украиной и РФ по мирному плану, - Белый дом

США во время подготовки мирного плана в равной степени взаимодействовали как с Украиной, так и с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт напомнила, что президент Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании дал понять, что он хочет добиться завершения войны России против Украины. При этом американский лидер "все больше разочаровывался" в двух сторонах конфликта из-за "их отказа подписать мирное соглашение".

Пресс-секретарь уточнила, что в течение последнего месяца спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио "тихо работали" над мирным планом.

"Они в равной степени взаимодействовали с обеими сторонами, Россией и Украиной, чтобы понять, на что эти страны готовы пойти, чтобы достичь прочного мира. Так и достигаются мирные переговоры, верно?" - уточнила она.

Также Ливитт отметила, что не будет обсуждать детали такого плана, поскольку он находится на стадии разработки и все еще может корректироваться.

"Но президент поддерживает этот план. Это хороший план как для России, так и для Украины. И мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон. И мы очень усердно работаем, чтобы это осуществить", - обратила внимание пресс-секретарь.

Также она добавила, что министр армии США Дэн Дрисколл был "очень оптимистичен" после встречи с Зеленским в Киеве.