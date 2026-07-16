Время в укрытии не оплачивают? Могут ли вас заставить отрабатывать часы воздушных тревог

Безопасность во время воздушной тревоги - самое важное. Но работодатели нередко устанавливают свои правила, как потом оценивать ситуацию, когда работники пробыли в укрытии большинство рабочего времени.

Могут ли уволить за пребывание в укрытии и как оплачивается такое время, если тревога застала вас на работе? Как закон регулирует эти денежные вопросы и чего ожидать от работодателей, в комментарии для РБК-Украина анализирует адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Главное: Никто не заставит отрабатывать . Закон не позволяет принудительно привлекать вас к работе во внерабочее время, чтобы "отработать" время в укрытии.

. Закон не позволяет принудительно привлекать вас к работе во внерабочее время, чтобы "отработать" время в укрытии. Время в убежище - бесплатное? Оплачиваются ли часы пребывания в укрытии с точки зрения трудового законодательства?

Оплачиваются ли часы пребывания в укрытии с точки зрения трудового законодательства? Серая зона тыла . Автоматическую защиту от увольнения имеют только те, кто работает в зоне активных боевых действий. В тылу или в зоне "возможных" боев формально могут попытаться оформить прогул.

. Автоматическую защиту от увольнения имеют только те, кто работает в зоне активных боевых действий. В тылу или в зоне "возможных" боев формально могут попытаться оформить прогул. Фиксируйте все сами. Работодатель ведет учет рабочего времени по специальным актам, но работнику стоит иметь собственные доказательства на случай суда.

Нужно ли отрабатывать эти часы и что с деньгами

Самый практичный вопрос, который волнует людей: законно ли, если руководитель говорит "отработать в выходные или вечером все, что вы просидели во время тревог"?

Закон дает на это четкий ответ: нет, заставить вас отрабатывать это время никто не имеет права.

Работодатель не может самопроизвольно продлевать ваш рабочий день или забирать у вас выходные, аргументируя это тем, что вы спасали свою жизнь.

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Однако здесь есть и другая сторона медали - финансовая.

Работодатель не обязан платить за то время, пока вы не выполняли работу, а сидели в убежище.

Отрабатывать эти часы закон не заставляет, но и платить за них компания не должна, если только это не прописано отдельно во внутренних правилах или в коллективном договоре.

Само же отсутствие сотрудника на рабочем месте во время сирены должно документироваться должным образом.

"Фиксирование отсутствия работника на рабочем месте осуществляется в специальном акте, который составляется работодателем непосредственно в день такого отсутствия. Этот документ является официальным основанием для учета рабочего времени во время тревог", - объясняет РБК-Украина Евгений Булименко.

Разные правила для прифронтовых территорий и "тыла"

Трудовое законодательство во время военного положения защищает от увольнений за неявку тех, кто работает непосредственно на территориях активных боевых действий.

Там отсутствие на месте автоматически является уважительной причиной.

А вот для Киева и других городов в относительном тылу могут действовать другие реалии, где работодатели могут попытаться вести себя иначе.

Для определения статуса территорий используется официальный Перечень, утвержденный приказом Министерства развития громад и территорий Украины от 28.02.2025 №376.

"Кроме зоны активных боевых действий, в этом документе есть статус "территорий возможных боевых действий". Важно понимать, что на эти регионы защитная норма закона о запрете увольнения не распространяется. То есть формально работники на территориях возможных боевых действий или в глубоком тылу законодательно не защищены автоматически от увольнения за прогул, если они просто не явились на работе", - обращает внимание адвокат.

Как доказать, что вы не прогуливали

Если ваш работодатель на самом деле попытается оформить вам прогул (а официально это отсутствие на месте более трех часов без уважительных причин), единственным выходом будет обжалование такого приказа в суде.

Особенно если из-за этого вас планируют уволить.

Чтобы не остаться без работы и выиграть дело, адвокат советует собирать собственные доказательства уважительности вашего отсутствия.

"В судебном порядке работник может предоставить суду доказательства уважительности причин своего отсутствия на рабочем месте более 3 часов. В качестве доказательств можно и нужно использовать показания свидетелей, материалы фото и видеофиксации пребывания в укрытии и т.д.", - подытоживает Евгений Булименко.