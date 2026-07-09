Считается прогулом? Могут ли уволить за пребывание в укрытии во время тревог

На пятый год войны сигнал "воздушная тревога" - привычная реальность для бизнеса в Украине. Но что делать, когда тревоги продолжаются часами, а планы из-за этого не выполняются, и сама компания терпит убытки?

Некоторые работодатели начинают трактовать длительное пребывание в укрытии как уклонение от работы, тогда как отдельные работники могут банально злоупотреблять ситуацией. Когда действительно могут уволить и что говорит законодательство, в комментарии РБК-Украина разобрала адвокат объединения адвокатов "Актум" Дарья Тарасенко .

Главное: Обязанность покидать рабочее место. Сидеть за рабочим местом в тревогу и не иди в укрытие - это как раз и считается нарушением.

Сидеть за рабочим местом в тревогу и не иди в укрытие - это как раз и считается нарушением. Забота о безопасности. Обеспечить безвредные условия труда - прямая обязанность работодателя. Он не имеет права требовать работы во время угрозы.

Обеспечить безвредные условия труда - прямая обязанность работодателя. Он не имеет права требовать работы во время угрозы. Уважительная причина. Отсутствие на месте полностью законно, если его время точно совпадает с продолжительностью тревоги и иногда на дорогу к укрытию и обратно.

Отсутствие на месте полностью законно, если его время точно совпадает с продолжительностью тревоги и иногда на дорогу к укрытию и обратно. Было ли злоупотребление? Если работник скрывается без реальной тревоги, руководитель имеет право зафиксировать прогул и уволить его.

Жизнь - в приоритете: укрытие обязательно

Трудовое законодательство Украины четко определяет, что за безопасность людей на предприятии отвечает его руководство. Как отмечает Дарья Тарасенко, статья 153 КЗоТ прямо запрещает требовать от персонала выполнения задач, которые несут явную угрозу их жизни или здоровью.

"С точки зрения закона ситуация выглядит даже наоборот: если человек остается за станком или компьютером во время сирены вместо того, чтобы идти в укрытие, он сам нарушает трудовую дисциплину", - объясняет адвокат в разговоре с РБК-Украина.

Большинство ответственных компаний уже давно обновили свои внутренние правила, провели инструктажи безопасности и под личную подпись обязали работников спускаться в укрытия, отмечает специалист.

Спекулировать сейчас здесь не удастся, ведь начало, конец и точная продолжительность каждой угрозы официально фиксируются органами местной власти и есть в открытом доступе на государственных ресурсах.

Прогул под прикрытием сирены: когда увольнение законно

Иногда работники пытаются использовать правила безопасности как лазейку, чтобы просто не работать. Если человек безосновательно находится в укрытии, когда официальной тревоги нет, или сознательно затягивает время возвращения - это уже дисциплинарный проступок, говорит специалист.

Дарья Тарасенко напоминает, что по закону прогулом считается отсутствие на работе без уважительных причин более трех часов суммарно или непрерывно в течение дня. За такие действия работодатель может вполне легально уволить работника, но процедуру нужно провести правильно.

"Для этого на предприятии создается специальная комиссия, которая детально изучает аргументы обеих сторон. Она взвешивает доводы руководителя и объяснения работника, после чего рекомендует применить выговор или увольнение", - говорит она.

Если же работник игнорирует свои обязанности систематически и имеет по меньшей мере одно дисциплинарное взыскание, его могут уволить по статье 40 КЗоТ (пункт 3) за регулярное невыполнение внутреннего распорядка.

Где предел: позиция закона

В вопросе воздушных тревог закон бескомпромиссно защищает человеческую жизнь. Время отсутствия работника на месте считается полностью обоснованным, если он четко вписывается в рамки: "длительность тревоги + время на дорогу в укрытие и обратно".

Этот лимит на дорогу обычно утверждается на локальном уровне самого предприятия. Однако за систематические эмоциональные или сознательные злоупотребления своими правами руководитель имеет полное право указать сотруднику на дверь.