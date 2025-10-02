На ЧАЭС укрытие над 4-м энергоблоком работает от генераторов, - МАГАТЭ

Отмечается, что сейчас укрытие обеспечивают энергией два аварийных дизель-генератора после того, как россияне устроили теракт на подстанции "Славутич".

"Объект быстро переключился на альтернативные линии, и электроснабжение было восстановлено, за исключением Новой безопасной защитной оболочки (НБО), которая покрывает старый саркофаг, построенный после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году", - сказано в сообщении.

Другие объекты, расположенные на ЧАЭС, полностью обеспечены электроэнергией и работают от обычных источников питания, добавили в МАГАТЭ.