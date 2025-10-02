RU

На ЧАЭС укрытие над 4-м энергоблоком работает от генераторов, - МАГАТЭ

Фото: Чернобыльская АЭС (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Конфайнмент, который построили над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, обесточили в результате атаки россиян. Он питается от аварийных дизель-генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что сейчас укрытие обеспечивают энергией два аварийных дизель-генератора после того, как россияне устроили теракт на подстанции "Славутич".

"Объект быстро переключился на альтернативные линии, и электроснабжение было восстановлено, за исключением Новой безопасной защитной оболочки (НБО), которая покрывает старый саркофаг, построенный после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году", - сказано в сообщении.

Другие объекты, расположенные на ЧАЭС, полностью обеспечены электроэнергией и работают от обычных источников питания, добавили в МАГАТЭ.

 

Напомним, 1 октября российские оккупанты устроили воздушный теракт против подстанции "Славутич". Вследствие этого Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте. В частности отключился Новый безопасный конфайнмент (НБО), который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский удар по энергетическому объекту в Славутиче был целенаправленным. Из-за этого теракта более трех часов на ЧАЭС был блэкаут.

