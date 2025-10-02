На ЧАЕС укриття над 4-м енергоблоком працює від генераторів, - МАГАТЕ

Зазначається, що наразі укриття забезпечують енергією два аварійні дизель-генератори після того, як росіяни влаштували теракт на підстанції "Славутич".

"Об'єкт швидко переключився на альтернативні лінії, і електропостачання було відновлено, за винятком Нової безпечної захисної оболонки (НБО), яка покриває старий саркофаг, побудований після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році", - сказано у повідомленні.

Інші об'єкти, розташовані на ЧАЕС, повністю забезпечені електроенергією та працюють від звичайних джерел живлення, додали в МАГАТЕ.