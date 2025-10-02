ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На ЧАЭС укрытие над 4-м энергоблоком работает от генераторов, - МАГАТЭ

Украина, Четверг 02 октября 2025 17:27
UA EN RU
На ЧАЭС укрытие над 4-м энергоблоком работает от генераторов, - МАГАТЭ Фото: Чернобыльская АЭС (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Конфайнмент, который построили над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, обесточили в результате атаки россиян. Он питается от аварийных дизель-генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что сейчас укрытие обеспечивают энергией два аварийных дизель-генератора после того, как россияне устроили теракт на подстанции "Славутич".

"Объект быстро переключился на альтернативные линии, и электроснабжение было восстановлено, за исключением Новой безопасной защитной оболочки (НБО), которая покрывает старый саркофаг, построенный после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году", - сказано в сообщении.

Другие объекты, расположенные на ЧАЭС, полностью обеспечены электроэнергией и работают от обычных источников питания, добавили в МАГАТЭ.

Напомним, 1 октября российские оккупанты устроили воздушный теракт против подстанции "Славутич". Вследствие этого Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте. В частности отключился Новый безопасный конфайнмент (НБО), который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российский удар по энергетическому объекту в Славутиче был целенаправленным. Из-за этого теракта более трех часов на ЧАЭС был блэкаут.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧАЭС Блэкаут
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным