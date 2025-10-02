На ЧАЕС укриття над 4-м енергоблоком працює від генераторів, - МАГАТЕ
Конфайнмент, який збудували над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, знеструмило внаслідок атаки росіян. Він живиться від аварійних дизель-генераторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Зазначається, що наразі укриття забезпечують енергією два аварійні дизель-генератори після того, як росіяни влаштували теракт на підстанції "Славутич".
"Об'єкт швидко переключився на альтернативні лінії, і електропостачання було відновлено, за винятком Нової безпечної захисної оболонки (НБО), яка покриває старий саркофаг, побудований після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році", - сказано у повідомленні.
Інші об'єкти, розташовані на ЧАЕС, повністю забезпечені електроенергією та працюють від звичайних джерел живлення, додали в МАГАТЕ.
Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти влаштували повітряний теракт проти підстанції "Славутич". Внаслідок цього Чорнобильська АЕС опинилася в блекауті. Зокрема відключився Новий безпечний конфайнмент (НБО), який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський удар по енергетичному об'єкту в Славутичі був цілеспрямованим. Через цей теракт понад три години на ЧАЕС був блекаут.