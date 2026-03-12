Что будет вместо БОВП для студентов: в МОН разъяснили грядущие изменения в вузах

На замену старой модели военной подготовки в украинских университетах придет обновленная система подготовки к национальному сопротивлению. Эта дисциплина станет обязательной для соискателей высшего и профессионального предвысшего образования.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время встречи с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.
Планировалось, что сегодня Верховная Рада рассмотрит проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Однако народные депутаты до него пока что не дошли.
Трофименко рассказал, что в целом законопроект №13347 (зарегистрированный в ВРУ еще 4 июня 2025 года):
Речь идет, по его словам, об "интегрированной в образовательный процесс учебных заведений подготовке", которая дает студенчеству необходимые для формирования способности к национальному сопротивлению:
Трофименко сообщил, что "новый подход" придет на замену модели базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для студентов университетов (которая предусматривала получение военно-учетной специальности - ВОС).
"Закон распространяет подготовку к национальному сопротивлению на соискателей высшего и профессионального предвысшего образования независимо от пола", - отметил представитель МОН.
Между тем другие образовательные траектории овладения этой дисциплиной предусмотрены:
"Для высших учебных заведений это решение означает переход от действующей модели базовой общевойсковой подготовки к более широкой системе подготовки к национальному сопротивлению", - поделился заместитель министра образования и науки.
Он напомнил, что до этого БОВП была включена в образовательные программы, как отдельная учебная дисциплина, объем которой определялся 10 кредитами ЕКТС:
"Для соискателей высшего образования теоретический компонент БОВП преподается на втором году обучения", - добавил Трофименко.
Согласно его информации, по состоянию на март 2026 года теоретический компонент БОВП изучают более 71 тысячи соискателей высшего образования (из них - около 3 тысяч студенток, которые присоединились к БОВП добровольно).
Между тем уже завершили теоретическую подготовку БОВП около 47 тысяч студентов в 230 заведениях высшего образования.
Остальные заведения завершают преподавание дисциплины до мая 2026 года.
В завершение стоит отметить, что такая инициатива не предусматривает обучение студентов на полигонах, а также прохождение военно-врачебных комиссий (ВВК) или привлечение территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
