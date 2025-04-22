Защищать Украину сможет каждый? Что известно о создании Центров нацсопротивления

В Украине создадут сеть Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Они будут работать в областях и в городе Киеве как коммунальные учреждения или предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Кто решил создать сеть Центров нацсопротивления

Согласно информации МОУ, "нормативную рамку" насчет сети Центров нацсопротивления установил Кабинет министров.

Речь идет об утверждении разработанного Министерством обороны (в сотрудничестве с Офисом президента) порядка создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Уточняется, что именно этот документ:

определяет порядок создания Центров нацсопротивления;

определяет порядок функционирования Центров нацсопротивления;

устанавливает принципы их деятельности.

С кем будут сотрудничать Центры нацсопротивления

Порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению регламентирует их взаимодействие:

с органами государственной власти;

с органами местного самоуправления;

с Силами территориальной обороны ВСУ;

с Силами специальных операций ВСУ;

с институтами гражданского общества.

Зачем нужна сеть Центров нацсопротивления

В МОУ объяснили, что цель создания сети Центров:

подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению;

формирование патриотического сознания;

приобретение знаний и практических навыков, необходимых для защиты Украины.

По словам заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, создание сети Центров национального сопротивления - важный шаг для укрепления обороноспособности Украины.

"Это решение повышает нашу стойкость. Оно будет гарантировать, что наши граждане будут готовы внести вклад в безопасность страны", - добавил он.

Где именно и как будут открывать Центры нацсопротивления

Украинцам рассказали, что Центры нацсопротивления будут создаваться:

в областях Украины;

в городе Киеве.

Они будут в форме коммунальных учреждений или предприятий.

Инициатором их создания будут выступать главы областных или городских государственных администраций (начальники военных администраций).

Между тем решение о создании будет утверждаться соответствующими областными советами.

Откуда будут брать деньги на материально-техническую базу

Согласно информации Минобороны, материально-техническая база Центров нацсопротивления будет формироваться:

за счет местных бюджетов;

за счет других источников, не запрещенных законодательством.

"Речь идет об учебном оборудовании, средствах связи, макетах оружия, учебном оружии, тренажерных комплексах и т.д.", - объяснили гражданам.

Кто сможет стать инструктором в Центре нацсопротивления

На должности инструкторского состава в Центрах национального сопротивления будут назначаться сертифицированные инструкторы.

Речь идет, прежде всего, о ветеранах Вооруженных сил Украины.

При необходимости к обучению будут привлекаться также:

действующие военнослужащие Сил территориальной обороны (ТрО) ВСУ;

действующие военнослужащие Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

При этом учебные планы Центров будут разрабатываться на основе Типовых программ Командования Сил ТрО ВСУ - с учетом региональных потребностей.

Публикация МОУ в Facebook (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)