Кто из студентов будет освобождаться от прохождения БОВП: ответ Минобороны
Существует несколько условий при которых студенты будут освобождаться от прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Одно из них, это непригодность к военной службе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника в эфире телемарафона.
По словам Мельника, от прохождения БОВП будут освобождаться:
- граждане Украины, которые по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) являются непригодными к военной службе;
- те, кто до приобретения гражданства Украины уже прошел военную службу в других странах;
- граждане Украины, которые уже прошли военную службу.
БОВП для студентов
С 1 сентября 2025-го в программе студентов будет базовая общевойсковая подготовка. Для мужчин она будет обязательной, а для женщин - добровольной. Речь идет о студентах, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования.
Между тем Минобороны объяснило, как будет проходить БОВП. Она будет состоять из теоретического и практического курсов.
Подробнее о БОВП- в материале РБК-Украина.
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