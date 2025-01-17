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Кто из студентов будет освобождаться от прохождения БОВП: ответ Минобороны

Пятница 17 января 2025 12:24
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Кто из студентов будет освобождаться от прохождения БОВП: ответ Минобороны Иллюстративное фото: в Минобороны объяснили, кто будет освобождаться от БОВП (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Существует несколько условий при которых студенты будут освобождаться от прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Одно из них, это непригодность к военной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника в эфире телемарафона.

По словам Мельника, от прохождения БОВП будут освобождаться:

  • граждане Украины, которые по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) являются непригодными к военной службе;
  • те, кто до приобретения гражданства Украины уже прошел военную службу в других странах;
  • граждане Украины, которые уже прошли военную службу.

БОВП для студентов

С 1 сентября 2025-го в программе студентов будет базовая общевойсковая подготовка. Для мужчин она будет обязательной, а для женщин - добровольной. Речь идет о студентах, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования.

Между тем Минобороны объяснило, как будет проходить БОВП. Она будет состоять из теоретического и практического курсов.

Подробнее о БОВП- в материале РБК-Украина.

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