Кто из студентов будет освобождаться от прохождения БОВП: ответ Минобороны

Существует несколько условий при которых студенты будут освобождаться от прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Одно из них, это непригодность к военной службе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Украины, бригадного генерала юстиции Сергея Мельника в эфире телемарафона.

По словам Мельника, от прохождения БОВП будут освобождаться:

БОВП для студентов

С 1 сентября 2025-го в программе студентов будет базовая общевойсковая подготовка. Для мужчин она будет обязательной, а для женщин - добровольной. Речь идет о студентах, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования.

Между тем Минобороны объяснило, как будет проходить БОВП. Она будет состоять из теоретического и практического курсов.

Подробнее о БОВП- в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.