Украинцев будут готовить к нацсопротивлению с 14 лет: в Минобороны раскрыли детали

В Украине в рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов цикл подготовки к национальному сопротивлению будет начинаться с 14 лет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом во время круглого стола в Укринформе рассказал и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт.

Он напомнил, что вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП) государство внедряет новую модель - основы национального сопротивления, которая охватит всех граждан, начиная со школьного возраста.

"Мы сейчас отходим от той системы, где все сводилось к БОВП. Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению", - отметил Хорт.

По новым подходам, цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается еще с 14 лет, в частности через участие в военно-патриотических играх таких, как "Сокол", "Джура", а также изучение обновленного предмета "Защита Украины", который уже внедряется в школах и профтехобразовании.

Кроме того, будет отменено БЗВП в вузах, его заменят "Основы национального сопротивления", но без присвоения военной специальности.

"Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну. Предмет "Основы национального сопротивления" будет обязательным как для парней, так и для девушек. Не хочешь проходить - отчисляйся из учебного заведения", - подчеркнул Хорт.

Представитель Минобороны отметил, что в отличие от БЗВП, которая преподавалась формально и не давала реальной подготовки, новый подход предусматривает практическое участие в обучении, включая манипуляцию с оружием, тактическую и огневую подготовку.

Он напомнил, что после завершения обучения в учебных заведениях граждане обязательно будут проходить базовую военную службу, которая станет частью общей подготовки. Новая модель уже внедряется, и, как отмечают в министерстве, она позволит сделать оборону страны массовой и устойчивой.

По словам Хорта, еще один цикл подготовки к национальному сопротивлению - это центры "18-60+".

"Мы создаем центры подготовки для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень", - добавил он.