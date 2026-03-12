Що буде замість БЗВП для студентів: в МОН роз'яснили майбутні зміни у вишах

"Основи національного спротиву": що це за курс

Планувалось, що сьогодні Верховна Рада розгляне проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву.

Проте народні депутати до нього поки що не дійшли.

Трофименко розповів, що в цілому законопроект №13347 (зареєстрований у ВРУ ще 4 червня 2025 року):

оновлює підхід до підготовки молоді в системі освіти;

запроваджує дисципліну "Основи національного спротиву" у закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Йдеться, за його словами, про "інтегровану в освітній процес закладів освіти підготовку", яка дає студентству потрібні для формування здатності до національного спротиву:

знання;

уміння;

навички.

Що зміниться для студентів і вишів в Україні

Трофименко повідомив, що "новий підхід" прийде на заміну моделі базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для студентів університетів (яка передбачала здобуття військово-облікової спеціальності - ВОС).

"Закон поширює підготовку до національного спротиву на здобувачів вищої і фахової передвищої освіти незалежно від статі", - зауважив представник МОН.

Тим часом інші освітні траекторії оволодіння цією дисципліною передбачені:

для осіб з особливими освітніми потребами;

для студентів, чиї релігійні переконання не допускають користування зброєю.

"Для закладів вищої освіти це рішення означає перехід від чинної моделі базової загальновійськової підготовки до ширшої системи підготовки до національного спротиву", - поділився заступник міністра освіти й науки.

Він нагадав, що до цього БЗВП була включена до освітніх програм, як окрема навчальна дисципліна, обсяг якої визначався 10 кредитами ЄКТС:

3 кредити - теоретична підготовка, яку проводить заклад освіти;

7 кредитів - практична підготовка у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних частинах і центрах, а також на навчальних полігонах.

"Для здобувачів вищої освіти теоретичний компонент БЗВП викладається на другому році навчання", - додав Трофименко.

Згідно з його інформацією, станом на березень 2026 року теоретичний компонент БЗВП вивчають понад 71 тисяча здобувачів вищої освіти (з них - близько 3 тисяч студенток, які долучилися до БЗВП добровільно).

Тим часом вже завершили теоретичну підготовку БЗВП близько 47 тисяч студентів у 230 закладах вищої освіти.

Решта закладів завершує викладання дисципліни до травня 2026 року.

Насамкінець варто зазначити, що така ініціатива не передбачає навчання студентів на полігонах, а також проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) чи залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).