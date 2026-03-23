Главная » Новости » Война в Украине

БОВП за рубежом не отменили: Генштаб разъяснил, где и чему обучают новобранцев

16:42 23.03.2026 Пн
2 мин
В этом году обучение украинских военных будет проходить в трех странах ЕС
aimg Ульяна Безпалько aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Генштаб опроверг отмену БВЗП за рубежом (Getty Images)

Базовую подготовку украинских военных за рубежом не отменяли, но ее объемы заметно сократились за последние два года. ВСУ наращивают собственные возможности и переносят обучение в более безопасные регионы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского Генштаба Дмитрий Лиховой.

Читайте также: Путь от рекрута до воина: сколько сегодня длится БОВП и из чего состоит программа

Что с тренировками за рубежом

Выучка военнослужащих ВСУ в странах НАТО и ЕС продолжается. В частности, на 2026 год запланированы мероприятия по базовой подготовке на территории трех стран Евросоюза при поддержке четырех государств-членов Альянса, сказал РБК-Украина Лиховой.

За рубежом украинские защитники продолжают осваивать иностранные образцы вооружения, а также проходят лидерскую и инструкторскую подготовку.

"Речь идет о профессиональной подготовке на иностранных образцах вооружения и военной техники, подготовке командиров-лидеров, главных сержантов, инструкторов, а также базовой общевойсковой подготовке", - рассказал спикер Генштаба.

Сейчас этот процесс оптимизировали: определены конкретные страны-партнеры, которые специализируются на определенных направлениях подготовки или финансируют тренировки на территории третьих государств.

Главными преимуществами международных учений, по словам Лихового, остаются качественная материально-техническая база, хорошие инструкторы базового уровня и отсутствие перерывов из-за воздушных тревог. Поэтому обучение ВСУ в странах НАТО продолжается, и в Генштабе благодарны партнерам за такую возможность.

"Но, с учетом комплекса выводов, можно утверждать, что ВСУ способны подготовить необходимые объемы пополнения собственными усилиями с адаптацией к требованиям современной высокотехнологичной войны и использованием собственного бесценного боевого опыта", - подчеркнул он.

В чем преимущества обучения в Украине

По словам спикера, полигоны внутри страны усиливают меры безопасности, а подготовка бойцов в значительной степени переносится в западные регионы. Кроме того, базовая военная подготовка частично происходит непосредственно на базах боевых бригад.

"Решающее значение в изменении мест проведения БОВП имеет лучшая интеграция боевого опыта ВСУ в наших учебных центрах нашими инструкторами. Также мы учитываем требования законодательства и нормативной базы многих стран ЕС и НАТО", - сказал спикер Генштаба.

Как пояснил Лиховой, именно в Украине инструкторы могут беспрепятственно проводить занятия с интенсивным использованием дронов, средств РЭБ и ночными стрельбами. Также местная подготовка не требует сложной логистики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Геншабе планируют изменения в подходе к анализу потерь на поле боя. Для этого создадут специальную группу.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало об изменениях в БОВП, которые ждут украинских студентов.

Больше по теме:
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти