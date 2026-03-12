Что будет вместо БОВП для студентов: в МОН разъяснили грядущие изменения в вузах

На замену старой модели военной подготовки в украинских университетах придет обновленная система подготовки к национальному сопротивлению. Эта дисциплина станет обязательной для соискателей высшего и профессионального предвысшего образования.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время встречи с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина .

"Основы национального сопротивления": что это за курс

Планировалось, что сегодня Верховная Рада рассмотрит проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Однако народные депутаты до него пока что не дошли.

Трофименко рассказал, что в целом законопроект №13347 (зарегистрированный в ВРУ еще 4 июня 2025 года):

обновляет подход к подготовке молодежи в системе образования;

вводит дисциплину "Основы национального сопротивления" в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования.

Речь идет, по его словам, об "интегрированной в образовательный процесс учебных заведений подготовке", которая дает студенчеству необходимые для формирования способности к национальному сопротивлению:

знания;

умения;

навыки.

Что изменится для студентов и вузов в Украине

Трофименко сообщил, что "новый подход" придет на замену модели базовой общевойсковой подготовки (БОВП) для студентов университетов (которая предусматривала получение военно-учетной специальности - ВОС).

"Закон распространяет подготовку к национальному сопротивлению на соискателей высшего и профессионального предвысшего образования независимо от пола", - отметил представитель МОН.

Между тем другие образовательные траектории овладения этой дисциплиной предусмотрены:

для лиц с особыми образовательными потребностями;

для студентов, чьи религиозные убеждения не допускают пользования оружием.

"Для высших учебных заведений это решение означает переход от действующей модели базовой общевойсковой подготовки к более широкой системе подготовки к национальному сопротивлению", - поделился заместитель министра образования и науки.

Он напомнил, что до этого БОВП была включена в образовательные программы, как отдельная учебная дисциплина, объем которой определялся 10 кредитами ЕКТС:

3 кредита - теоретическая подготовка, которую проводит учебное заведение;

7 кредитов - практическая подготовка в высших военных учебных заведениях, военных учебных частях и центрах, а также на учебных полигонах.

"Для соискателей высшего образования теоретический компонент БОВП преподается на втором году обучения", - добавил Трофименко.

Согласно его информации, по состоянию на март 2026 года теоретический компонент БОВП изучают более 71 тысячи соискателей высшего образования (из них - около 3 тысяч студенток, которые присоединились к БОВП добровольно).

Между тем уже завершили теоретическую подготовку БОВП около 47 тысяч студентов в 230 заведениях высшего образования.

Остальные заведения завершают преподавание дисциплины до мая 2026 года.

В завершение стоит отметить, что такая инициатива не предусматривает обучение студентов на полигонах, а также прохождение военно-врачебных комиссий (ВВК) или привлечение территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).