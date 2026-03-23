БЗВП за кордоном не скасували: Генштаб роз'яснив, де та чому навчають новобранців

Базову підготовку українських військових за кордоном не скасовували, але її обсяги помітно скоротилися за останні два роки. ЗСУ нарощують власні спроможності та переносять вишкіл у безпечніші регіони.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник українського Генштабу Дмитро Лиховій.

Що з тренуваннями за кордоном

Вишкіл військовослужбовців ЗСУ в країнах НАТО та ЄС триває. Зокрема, на 2026 рік заплановані заходи з базової підготовки на території трьох країн Євросоюзу за підтримки чотирьох держав-членів Альянсу, сказав РБК-Україна Лиховій.

За кордоном українські захисники продовжують опановувати іноземні зразки озброєння, а також проходять лідерську та інструкторську підготовку.

"Ідеться про фахову підготовку на іноземних зразках озброєння та військової техніки, підготовку командирів-лідерів, головних сержантів, інструкторів, а також базову загальновійськову підготовку", - розповів речник Генштабу.

Наразі цей процес оптимізували: визначено конкретні країни-партнери, які спеціалізуються на певних напрямках підготовки або фінансують тренування на території третіх держав.

Головними перевагами міжнародних навчань, за словами Лиховія, залишаються якісна матеріально-технічна база, хороші інструктори базового рівня та відсутність перерв через повітряні тривоги. Тому вишкіл ЗСУ у країнах НАТО триває, і в Генштабі вдячні партнерам за таку можливість.

"Але, з урахуванням комплексу висновків, можна стверджувати, що ЗСУ спроможні підготувати необхідні обсяги поповнення власними зусиллями з адаптацією до вимог сучасної високотехнологічної війни та використанням власного неоціненного бойового досвіду", - наголосив він.

У чому переваги навчання в Україні

За словами речника, полігони всередині країни посилюють заходи безпеки, а підготовка бійців значною мірою переноситься у західні регіони. Крім того, базовий військовий вишкіл частково відбувається безпосередньо на базах бойових бригад.

"Вирішальне значення у зміні місць проведення БЗВП має краща інтеграція бойового досвіду ЗСУ в наших навчальних центрах нашими інструкторами. Також ми враховуємо вимоги законодавства і нормативної бази багатьох країн ЄС та НАТО", - сказав речник Генштабу.

Як пояснив Лиховій, саме в Україні інструктори можуть без перешкод проводити заняття з інтенсивним використанням дронів, засобів РЕБ та нічними стрільбами. Також місцева підготовка не потребує складної логістики.