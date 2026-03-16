Путь от рекрута до воина: сколько сегодня длится БОВП и из чего состоит программа

Нынешняя программа БОВП - не об изучении уставов, а о реальной готовности ко всем вызовам на поле боя. Рекрутов не только обеспечивают всем необходимым, но и платят зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины (МОУ).

Главное: Срок подготовки : продолжительность БОВП увеличили до 51 дня, чтобы будущие воины имели больше часов практики.

: продолжительность БОВП увеличили до 51 дня, чтобы будущие воины имели больше часов практики. Материальное обеспечение : рекрутам начисляют зарплату и предоставляют все необходимое снаряжение для обучения.

: рекрутам начисляют зарплату и предоставляют все необходимое снаряжение для обучения. Современные угрозы : дополнительное время выделено на подготовку по противодействию вражеским БпЛА и средствам РЭБ.

: дополнительное время выделено на подготовку по противодействию вражеским БпЛА и средствам РЭБ. Психологическая устойчивость : некоторые тренировки имитируют реальный бой (с использованием пиротехники и звуковых эффектов).

: некоторые тренировки имитируют реальный бой (с использованием пиротехники и звуковых эффектов). Боевая адаптация: перед выходом на первое задание воин проходит еще 14 дней слаживания в своем подразделении (после БОВП).

Какая редакция программы БОВП действует сегодня

Гражданам рассказали, что с июля 2025 года во всех учебных центрах Вооруженных сил Украины действует обновленная - шестая редакция - программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Уточняется, что ею была увеличена продолжительность курса до 51 дня (дополнительное время выделено специально на усиление подготовки по противодействию вражеским дронам).

Такое решение продиктовано реалиями интенсивных боевых действий, ведь современная война требует от каждого военнослужащего:

более глубоких знаний;

большей практической базы;

готовности к технологическим вызовам на поле боя.

БОВП - это подготовка к современной войне (инфографика: mod.gov.ua)

Структура БОВП и дальнейший путь бойца

В Минобороны сообщили, что из 51 дня БОВП:

42 суток отводятся непосредственно на обучение (ознакомительный курс, индивидуальную подготовку, действия в составе подразделения, комплексное тактическое занятие);

7 дней - это выходные;

2 суток - выделено на решение административных вопросов.

Отмечается также, что использование мобильных телефонов разрешено только в определенное командирами время - для безопасности.

По окончании 51-дневного курса военнослужащий:

получает военно-учетную специальность (ВОС-100) "Стрелок";

соответствующий сертификат.

После этого воин направляется:

либо в свою боевую воинскую часть;

либо на профессиональную подготовку (если выбрал узкую специальность вроде оператора БпЛА или медика).

"Сразу после БОВП рекрут не попадает на передовую. По прибытии в подразделение его ждут 14 дней адаптации", - добавили в МОУ.

Путь от рекрута до воина (инфографика: mod.gov.ua)

Речь идет о времени для боевого слаживания - знакомства с побратимами, командирами и спецификой оружия конкретной бригады.

"Только после такой пошаговой "притирки" военнослужащий привлекается к выполнению боевых задач", - отметили в министерстве.

Чем обеспечивает рекрутов государство

В МОУ рассказали, что государство полностью обеспечивает рекрутов необходимой экипировкой - от формы до средств индивидуальной защиты:

одеждой;

обувью;

бронежилетом;

шлемом;

активными наушниками;

тактическими очками;

спальным мешком;

индивидуальной аптечкой.

Кроме того, с первого дня подготовки военнослужащему начисляется полноценное денежное обеспечение - от 20 130 гривен.

Что именно изучают во время БОВП и зачем

Согласно информации МОУ, главная цель БОВП - не просто дать теоретическую базу, а сформировать навыки выживания и эффективной боевой работы в стрессовых условиях.

Именно поэтому из общих 402 учебных часов 367 - отведено исключительно на практические занятия под руководством инструкторов.

"Во время обучения инструкторы используют много имитационных и мультимедийных средств, чтобы смоделировать приближенные к реальности боевые условия и в результате увеличить шансы военнослужащего на выживание и победу в бою", - сообщили украинцам.

Огневая подготовка и противодействие FPV-дронам

На этот блок практической подготовки отведено 137 часов (и более 940 боевых патронов).

В его рамках изучают:

владение стрелковым оружием;

ведение огня из различных положений;

быстрое устранение задержек при стрельбе (если оружие заклинило).

Нововведение 6-й редакции программы БОВП - практические упражнения по стрельбе из помповых ружей.

Значение на войне: поскольку враг начал использовать дроны на оптоволокне (против которых бессилен РЭБ), умение физически сбить FPV-дрон из стрелкового оружия или вовремя спрятаться - это навык, который буквально спасает жизни.

Инженерная подготовка и окопный быт

В рамках этого блока изучают:

обустройство окопов;

маскировку от тепловизоров и дронов противника;

правила выживания на позициях (гигиена, сохранение питьевой воды).

Значение на войне: современный боец может находиться на позиции длительное время, поэтому умение "слиться с рельефом", правильно перекрыть блиндаж и сохранить свое здоровье в экстремальных условиях - критически важно.

Тактическая и психологическая подготовка

В рамках этого блока изучают:

действия в составе боевой группы;

зачистку окопов.

При этом обучение проходит в условиях максимальной психологической нагрузки. В частности с элементами "психологической полосы препятствий" (имитацией взрывов и криков).

Значение на войне: это учит рекрутов преодолевать шок, контролировать страх и действовать хладнокровно и слаженно в хаосе реального боя.

Тактическая догоспитальная помощь

В рамках этого блока изучают:

оказание догоспитальной помощи по стандартам НАТО (алгоритм MARCH);

остановку массивных кровотечений;

само- и взаимопомощь под огнем.

Значение на войне: умение быстро и правильно наложить турникет себе или побратиму в "красной зоне" (до момента эвакуации) - критическая необходимость для выживания.

Основа выживания в бою (инфографика: mod.gov.ua)

Комплексное тактическое занятие (КТЗ)

В рамках этого блока происходят:

трехдневный полевой выход;

марш-бросок на 3 км;

ориентирование на местности;

тактические действия в темное время суток;

мониторинг угроз с неба;

отражение атак условного противника (группы имитации из опытных инструкторов).

Значение на войне: максимальное приближение к реальному бою учит рекрутов преодолевать физическое и психологическое истощение, а также контролировать страх и действовать хладнокровно.