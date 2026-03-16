ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В ВСУ создают спецгруппу для анализа потерь: какие изменения ждут армию в ближайшее время

17:20 16.03.2026 Пн
2 мин
В Генштабе рассказали, как планируют минимизировать риски для людей
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В ВСУ активно работают над сохранением жизней военнослужащих (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Вооруженных Силах Украины продолжается реализация масштабной программы "Сохранение жизни военнослужащих", которая была начата в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В Генштабе отмечают, что комплексный подход к безопасности воинов уже продемонстрировал первые результаты, позволив существенно уменьшить показатели потерь в течение прошлого года.

Три вектора безопасности воинов

Программа реализуется по ключевым направлениям, которые непосредственно влияют на выживание личного состава на поле боя:

  • качественная подготовка - совершенствование обучения украинских защитников перед выходом на боевые задачи;
  • медицинская помощь - улучшение оказания помощи на всех этапах эвакуации и лечения;
  • технологизация - внедрение современных средств ведения войны, минимизирующих риски для людей.

Благодаря этим мерам уровень потерь в 2025 году удалось снизить до 13% по разным типам. В то же время в командовании отмечают, что сохранение жизней подчиненных теперь является ключевым показателем ответственности и профессионализма военных командиров.

Научный подход к минимизации потерь

Для системного решения проблемы безопасности на базе Центрального научно-исследовательского института ВСУ создается межведомственная рабочая группа. Ее задачей станет всестороннее изучение природы боевых и небоевых потерь.

В частности, ученые и практики будут анализировать влияние тактических решений, систем управления и психологических факторов на уровень безопасности. На основе этих данных будут сформированы научно обоснованные рекомендации и создана система мониторинга эффективности мероприятий.

Привлечение специалистов и интеграция стратегии

К работе группы планируют привлечь специалистов из разных областей: военной науки, медицины, психологии и технологий. Важным аспектом станет участие практиков с реальным боевым опытом.

Главная цель сегодня - полностью интегрировать стратегию сохранения жизней в каждый этап военного управления, чтобы любое тактическое решение или внедренная технология работали на успех операции при условии минимальных потерь личного состава.

Напомним, украинцы в возрасте от 60 лет могут добровольно заключить контракт на военную службу сроком на один год. Для этого нужно пройти медкомиссию, а также предусмотрен испытательный срок продолжительностью шесть месяцев.

РБК-Украина также писало, что система рекрутинга позволяет украинцам самостоятельно выбирать подразделение и военную специальность, которая соответствует их навыкам. Чаще всего кандидаты выбирают операторов и пилотов беспилотников, водителей, специалистов радиоэлектронной борьбы, командиров подразделений и технических специалистов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине Военный
Новости
Долетел до Майдана: Россия впервые атаковала Киев новым дроном с ИИ, - СМИ
Аналитика
