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Колишнього правоохоронця підозрюють у "відмиванні" 120 млн гривень

Новини » Суспільство     20.06.2020 - 12:17
Колишнього правоохоронця підозрюють у "відмиванні" 120 млн гривень
Фото: прокуратура (РБК-Україна)

Злочинна група "відмила" кошти через фіктивні підприємства

Прокуратура Києва повідомила про підозру злочинної групи, яку очолює колишній правоохоронець. Групу підозрюють у "відмиванні" 120 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Наголошується, що до складу групи входили п'ятеро осіб. Вони легалізували кошти з допомогою фіктивних підприємств.

"Встановлено, що злочини групу організував колишній співробітник правоохоронного органу. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг з переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом", - повідомили в прокуратурі.

Колишньому правоохоронцеві і чотирьом іншим учасникам групи повідомили про підозру у підробці документів при державній реєстрації юридичної особи і підприємців (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 ККУ); незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200); і легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209).

Організатору вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам групи.

Нагадаємо, 12 червня колишній топ-чиновник намагався дати хабар керівництву НАБУ в розмірі 6 млн доларів.

Також повідомлялося, що чиновника Одеської міськради підозрюють у розкраданні 131 млн гривень.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Київподозрениеотмывание денегПрокуратура
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