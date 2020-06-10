Розкрадання на 131 млн грн: чиновникам Одеської мерії повідомили про підозру

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

В угоді про викуп землі для розширення кладовища в Одесі вкрали 131 млн гривень

Детективи НАБУ повідомили про підозру чиновникам Одеської мерії через земельну схему на 131 мільйон гривень. Мова йде про завищену у 10 разів ціну викупленої землі.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що під час викупу будівель і споруд для розширення кладовища "Західне" в Одесі, чиновники могли присвоїти 131 млн гривень, штучно завищивши ціну землю у цій ділянці.

"Детективи НАБУ повідомили про підозру трьом посадовим особам Одеської міської ради та засновнику приватної компанії, задіяному у злочинній схемі в завданні 131 млн грн збитків територіальній громаді Одеси під час здійснення викупу будівель і споруд ТОВ Авіакомпанія "Одеса" з метою суспільної необхідності для розширення кладовища "Західне",- йдеться в повідомленні

За даними слідства, у 2016 році Одеська міськрада викупила у приватної компанії нежитлові споруди площею понад 6 тис. кв. м, які розташовувалися на 141 гектарі землі для розширення кладовища.

Ціна землі склала понад 146 млн гривень. Однак експертиза в рамках розслідування НАБУ і САП, встановила, що її реальна вартість становила близько 15 млн гривень, тобто ціну завищили фактично в 10 разів.

Компанія, яка отримала гроші в результаті корупційної схеми, вивела й злегалізувала їх через ряд суб'єктів господарювання.

Зазначається, що розслідування цієї справи почалося ще у 2016 році.

На сьогодні директору департаменту комунальної власності Одеської міськради, голові постійної комісії та керівника юридичного департаменту Одеської міськради повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Дії керівника отримала гроші компанії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Крім того, 15 травня повідомили про підозру також оцінювачу майна (ч. 1 ст. 366 (службова підробка).

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, раніше САП повідомила про підозру 4 чиновникам "Укрзалізниці", які намагалися вкрасти понад 10 млн гривень.

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Автор: Максим Зайченко