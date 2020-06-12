ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-чиновника затримали на хабарі в 6 млн доларів голові САП

Новини » Надзвичайні події     12.06.2020 - 20:30
Екс-чиновника затримали на хабарі в 6 млн доларів голові САП
Фото: вилучені кошти (facebook.com/sap.gov.ua)

Посадовцю допомагав один із керівників управління ДФС у Києві

Детективи Національного антикорупційного бюро задокументували надання хабара керівництву НАБУ та голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Хабар у 6 млн доларів намагався дати колишній топ-посадовець.

Про це повідомили у САП.

Зазначається, що чиновнику допомагав високопосадовець управління ДФС у м. Києві.

"Щойно за процесуального керівництва САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади за посередництва його "правої руки", високопосадовця управління ДФС у м. Києві та інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП", - йдеться у повідомленні.

У САП уточнили, що гроші чиновник пропонував за закриття кримінальної справи, у якій він фігурує як підозрюваний. Мова йде про два кримінальних провадження - щодо розтрати та привласнення майна, а також щодо відмивання доходів.

"Вилучено 6 млн доларів. На даний час детективами Національного бюро проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій вказаних осіб", - повідомили у САП.

Деталі у прокуратурі пообіцяли надати пізніше.

Нагадаємо, торік на хабарі попався екс-начальник головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

Ще одного прокурора, тільки вже київського, спіймали на хабарі тиждень назад.

Також повідомлялося про затримання чиновника секретаріату Кабінету міністрів, теж за хабар.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України взяткаСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся