"Больше всего горжусь": Вэнс цинично похвастался прекращением помощи Украине

09:50 15.04.2026 Ср
По его словам, это одно из самых больших "достижений" Белого дома
aimg Татьяна Степанова
"Больше всего горжусь": Вэнс цинично похвастался прекращением помощи Украине Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что очень гордится тем, что Соединенные Штаты прекратили финансирование Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вэнса во время общения с журналистами.

Вэнс утверждает, что одним из главных достижений Белого дома является решение прекратить финансировать войну в Украине.

"Одна из вещей, которой я больше всего горжусь как представитель администрации - это то, что мы сказали Европе: если хотите покупать оружие - покупайте, но Соединенные Штаты больше не покупают и не отправляют оружие Украине. Мы вышли из этого процесса", - сказал он.

США прекратили финнсирование Украины

Напомним, после того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, американцы постепенно прекратили напрямую предоставлять Украине военную помощь.

Вместо этого совместно с НАТО была создана программа PURL, цель которой - оперативное обеспечение Украины критически важным американским вооружением, не имеющим европейских аналогов.

Механизм предусматривает формирование приоритетного списка потребностей (в частности ПВО и артиллерийских боеприпасов), согласованного с партнерами Украины.

Финансирование закупок осуществляют страны Альянса путем взносов в общий фонд, после чего США обеспечивают прямые поставки техники и боеприпасов на фронт.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что нынешние проблемы с военными запасами страны, в частности связанные с передачей вооружения Украине, являются следствием решений предыдущей администрации.

По его словам, в Вашингтоне уже пересматривают подходы к использованию оборонных ресурсов и подчеркивают необходимость как можно быстрее пополнить запасы на фоне одновременной поддержки Украины и военной кампании против Ирана.

Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян
Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Лелич руководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта