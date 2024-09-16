В бюджете-2025 не определены источники международной помощи на 19 млрд долларов

Кабинет министров прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2025 году за счет международной помощи на 36,9 млрд долларов. Риски уменьшения помощи оцениваются как средние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2025 год (проект №12000 ).

Государственные внешние заимствования в 2025 году составят 1,658 трлн гривен (36,9 млрд долларов по курсу 45 грн/доллар), внутренние – 579 млрд гривен

При этом средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 16% годовых, для внешних долговых инструментов – около 5% годовых.

Ожидается, что МВФ предоставит Украине 2,7 млрд долларов, Европейский Союз – 11,9 млрд долларов, Международный банк реконструкции и развития (т.е. США) – 3,1 млрд долларов.

Украина планирует привлечь от "прочих кредиторов" 19,1 млрд долларов. Конкретные источники не указаны.

Риски прогноза

Правительство оценивает вероятность реализации риска уменьшения международной помощи как средней.

Как отмечается в приложении к проекту, риск ослабления международной поддержки, сужение возможностей доступа к необходимым финансовым ресурсам относится к рискам субъективного характера, поскольку он связан в большинстве своем с политико-экономической ситуацией в странах, которые являются партнерами Украины, которую трудно предсказать.

Один из сценариев, которые могут реализовать указанный риск, является активизация военных действий, что приведет к новым значительным потерям как человеческого, так и основного капитала, а затем и дополнительному снижению будущего потенциала экономического восстановления. Это может привести к увеличению потребности в международной финансовой помощи, тогда как принятие соответствующих решений в странах-партнерах может быть затруднено из-за изменения политической ситуации.

Еще одним потенциальным сценарием ослабления международной поддержки есть последствия реализации риска развертывания мирового экономического кризиса (рецессии). В этом случае также возрастают риски снижения спроса на товары украинского экспорта, замедления восстановления производственных мощностей отдельных предприятий, ориентированных на внешние рынки.

"Недостаточная финансовая помощь может иметь сложно предсказуемые последствия, которые негативно повлияют как на объемы спроса в экономике, так и на объемы производства, что дополнительно негативно повлияет на динамику цен, более медленное восстановление экономики после войны", - говорится в прогнозе.

В этом случае растет вероятность использования внутренних инструментов для компенсации необходимой финансовой поддержки, в частности из-за внутреннего финансирования, сокращения бюджетных расходов, в том числе поддержки бизнеса. В результате это может создать риски нарушения финансовой устойчивости и макроэкономической стабильности вследствие дисбалансов на валютных, товарных рынках, высокого уровня инфляции, дополнительного падения уровня реальных доходов населения, сокращения спроса, инвестиций и т.д.