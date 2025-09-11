ua en ru
В НБУ назвали наиболее вероятный источник покрытия дефицита денег на 2026-2027 годы

Украина, Четверг 11 сентября 2025 14:39
В НБУ назвали наиболее вероятный источник покрытия дефицита денег на 2026-2027 годы Фото: первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украине не хватает значительной суммы для покрытия дефицита средств в следующие два года. Сейчас проводятся консультации с ЕС.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

Николайчук сообщил, что оценки НБУ со времени публикации Инфляционного отчета в июле не изменились.

"Как и раньше, мы ожидаем, что из суммы 65 млрд долларов на 2026-2027 годы у нас обеспечено подтвержденными источниками около трети. И на сегодня идет активная дискуссия с нашими международными партнерами. В то же время говорить о том, что ситуация с подтверждением источников изменились, пока нельзя", - сказал он.

По его словам, наиболее вероятным источником будут "средства европейских партнеров", и сейчас продолжаются активные дискуссии в Еврокомиссии. А в публичной плоскости было много высказываний и от президента Урсулы фон дер Ляйен и от других должностных лиц о планах помогать Украине и найти средства на 2026-2-2027 годы.

В то же время это вещи, которые требуют "сложных технических консультаций и сегодня они продолжают продолжаться", сообщил Николайчук.

Помощь от ЕС

Общая сумма помощи Украине с начала российского вторжения в 2022 году от ЕС достигла 170 млрд евро.

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без привлечения эмиссии покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.

Базовый сценарий НБУ предусматривает, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году - 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным - переговоры продолжаются.

Евросоюз Национальный банк Украины
