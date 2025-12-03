Бюджет-2026 принят: сколько денег пойдет на армию

Иллюстративное фото: стало известно, сколько денег в 2026 году направят на армию (Getty Images)

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Большая часть расходов пойдет на Силы обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко подчеркнула, что Украина направляет 100% собственных поступлений на Силы обороны. Речь о денежном обеспечении воинов и поддержку их семей, усилении противовоздушной обороны и производстве украинского оружия, в том числе разработке дронов. "В следующем году потратим на армию - 2,8 трлн гривен, это почти 60% всех расходов", - обратила внимание премьер.