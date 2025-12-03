ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Бюджет-2026 принят: сколько денег пойдет на армию

Киев, Среда 03 декабря 2025 16:23
UA EN RU
Бюджет-2026 принят: сколько денег пойдет на армию Иллюстративное фото: стало известно, сколько денег в 2026 году направят на армию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Большая часть расходов пойдет на Силы обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко подчеркнула, что Украина направляет 100% собственных поступлений на Силы обороны. Речь о денежном обеспечении воинов и поддержку их семей, усилении противовоздушной обороны и производстве украинского оружия, в том числе разработке дронов.

"В следующем году потратим на армию - 2,8 трлн гривен, это почти 60% всех расходов", - обратила внимание премьер.

Основные показатели бюджета

Напомним, за проект госбюджета-2026 во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов. Ожидается, что закон вскоре направят на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Изначально планировалось, что бюджет-2026 примут 2 декабря, но после заседания фракции "Слуги народа" выяснилось, что голосов было недостаточно.

Госбюджет-2026 перед вторым чтением сохранил основные приоритеты, заложенные при подаче проекта: доходы определены на уровне 2 трлн 918 млрд гривен, расходы составляют 4 трлн 781 млрд гривен.

Дефицит бюджета во втором чтении увеличили почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП.

Наибольшая часть расходов по-прежнему идет на сектор обороны и безопасности - свыше 2,8 трлн гривен. Сохраняются решения о повышении зарплат педагогам, а также увеличение финансирования образования и социальной поддержки.

В соцсфере предусмотрено увеличение выплат при рождении ребенка и расширение помощи семьям.

Больше средств направят на ветеранские программы, медицину и поддержку экономики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Госбюджет Верховная рада Война в Украине
Новости
В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники
В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев