Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Янтарный рэкет": топ-чиновников областных управлений СБУ поймали на взяточничестве

19:34 16.03.2026 Пн
2 мин
Двух заместителей начальников областных управлений СБУ поймали на горячем
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: СБУ задержала двух топ-чиновников Службы безопасности (ssu.gov.ua)

Украинские правоохранители задержали в Ровенской области двух заместителей начальников областных управлений СБУ. Они требовали взятку у представителя янтарного бизнеса.

По материалам дела, чиновники СБУ пытались наладить коррупционную схему в Ровенской области. Используя посредника как доверенное лицо, они требовали 620 тысяч долларов у руководителя компании-монополиста в сфере добычи янтаря.

За эту сумму фигуранты обещали бизнесмену "решить вопрос" и закрыть уголовное производство, которое было начато по его деятельности ранее.

Задержание с поличным

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали обоих организаторов сделки и их сообщника при передаче части взятки в размере более 270 тысяч долларов.

Фото: СБУ поймала на взяточничестве двух чиновников (ssu.gov.ua)

Во время обысков у фигурантов изъяли смартфоны с поличным.

Что грозит фигурантам

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается для привлечения к ответственности всех виновных.

Коррупционный скандал с укрытиями для самолетов

Напомним, недавно вокруг строительства укрытий для самолетов разгорелся коррупционный скандал.

Подозреваемыми оказались командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ полковник Андрей Украинец и начальник УСБУ в Житомирской области полковник Владимир Компаниченко.

По данным следствия, после выявления нарушений несоответствия проектов нормам безопасности и значительному завышению стоимости работ чиновники пытались скрыть растрату 1,4 млрд гривен.

