Миллион на нужды ВСУ - себе? Главе благотворительной организации сообщили о подозрении
В Хмельницком глава благотворительной организации подозревается в присвоении более миллиона гривен на нужды ВСУ. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Исполнительному директору одной из благотворительных организаций сообщено о подозрении по фактам мошенничества и использования благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, совершенными в значительном размере и в условиях военного положения", - пишут в ОГП.
По данным следствия, в июне 2024 года мужчина присоединился к сбору на приобретение автомобилей для двух бригад Вооруженных Сил Украины. Он открыл счет в банке, информация о сборе была распространена в интернете.
Подозреваемый собрал более 700 тыс. гривен благотворительных взносов и перечислил их на собственный счет и потратил на собственные нужды.
Кроме того, в августе 2024 года он присвоил 400 тыс грн, которые двое защитников отдали ему для приобретения автомобилей.
Псевдо-благотворителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, недавно стало известно, что начальник продслужбы кормил гнилой пищей военных ВСУ. а на сэкономленные средства поехал отдыхать на Бали.
Еще сообщалось, как СБУ задержала чиновника Главного госпиталя ВСУ, который наладил схему уклонения от мобилизации для мужчин призывного возраста.