"Бурштиновий рекет": топпосадовців обласних управлінь СБУ спіймали на хабарництві

Українські правоохоронці затримали в Рівненській області двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. Вони вимагали хабар у представника бурштинового бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
За матеріалами справи, посадовці СБУ намагалися налагодити корупційну схему в Рівненській області. Використовуючи посередника як довірену особу, вони вимагали 620 тисяч доларів у керівника компанії-монополіста у сфері видобутку бурштину.
За цю суму фігуранти обіцяли бізнесменові "вирішити питання" і закрити кримінальне провадження, яке було розпочато щодо його діяльності раніше.
Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника під час передачі частини хабара в розмірі понад 270 тисяч доларів.
Фото: СБУ спіймала на хабарництві двох чиновників (ssu.gov.ua)
Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони на гарячому.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх винних.
Нагадаємо, нещодавно навколо будівництва укриттів для літаків розгорівся корупційний скандал.
Підозрюваними виявилися командувач логістики Повітряних Сил ЗСУ полковник Андрій Українець і начальник УСБУ в Житомирській області полковник Володимир Компаніченко.
За даними слідства, після виявлення порушень невідповідності проєктів нормам безпеки та значного завищення вартості робіт чиновники намагалися приховати розтрату 1,4 млрд гривень.