Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Бурштиновий рекет": топпосадовців обласних управлінь СБУ спіймали на хабарництві

19:34 16.03.2026 Пн
2 хв
Двох заступників начальників обласних управлінь СБУ спіймали на гарячому
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: СБУ затримала двох топ-чиновників Служби безпеки (ssu.gov.ua)

Українські правоохоронці затримали в Рівненській області двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. Вони вимагали хабар у представника бурштинового бізнесу.

За матеріалами справи, посадовці СБУ намагалися налагодити корупційну схему в Рівненській області. Використовуючи посередника як довірену особу, вони вимагали 620 тисяч доларів у керівника компанії-монополіста у сфері видобутку бурштину.

За цю суму фігуранти обіцяли бізнесменові "вирішити питання" і закрити кримінальне провадження, яке було розпочато щодо його діяльності раніше.

Затримання на гарячому

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника під час передачі частини хабара в розмірі понад 270 тисяч доларів.

Фото: СБУ спіймала на хабарництві двох чиновників (ssu.gov.ua)

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони на гарячому.

Що загрожує фігурантам

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх винних.

Корупційний скандал з укриттями для літаків

Нагадаємо, нещодавно навколо будівництва укриттів для літаків розгорівся корупційний скандал.

Підозрюваними виявилися командувач логістики Повітряних Сил ЗСУ полковник Андрій Українець і начальник УСБУ в Житомирській області полковник Володимир Компаніченко.

За даними слідства, після виявлення порушень невідповідності проєктів нормам безпеки та значного завищення вартості робіт чиновники намагалися приховати розтрату 1,4 млрд гривень.

