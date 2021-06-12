У Бундестазі заявили, що "Північний потік-2" не відповідає зовнішньополітичним інтересам ЄС

Співголова німецької партії "Союз-90"/" Зелені "і кандидат в канцлери ФРН Анналена Бербок вважає неправильним будівництво"Північного потоку-2". На осінніх виборах вона очолить список разом із співголовою партії Робертом Габеком.

Відповідну заяву політик зробила в ході виступу на з'їзді своєї партії, який проходив онлайн .

За її словами, необхідно дивитися не тільки на рентабельність проектів, а й оцінювати їх з точки зору інтересів, які за ними криються. На думку Бербок, газопровід "Північний потік-2" не відповідає зовнішньополітичним інтересам Європи та інтересам східних сусідів ЄС.

"Тому я вважаю неправильним будівництво цього газопроводу", - сказала вона.