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В Бундестаге заявили, что "Северный поток-2" не отвечает внешнеполитическим интересам ЕС

Автор: Артур Родивилов

Сопредседатель германской партии "Союз-90"/"Зеленые" и кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок считает неправильным строительство "Северного потока-2". На осенних выборах она возглавит список вместе с сопредседателем партии Робертом Габеком.

Соответствующее заявление политик сделала в ходе выступления на съезде своей партии, который проходил онлайн.

По ее словам, необходимо смотреть не только на рентабельность проектов, но и оценивать их с точки зрения интересов, которые за ними кроются. По мнению Бербок, газопровод "Северный поток-2" не отвечает внешнеполитическим интересам Европы и интересам восточных соседей ЕС.

"Поэтому я считаю неправильным строительство этого газопровода", - сказала она.

Напомним, о последствиях реализации проекта "Северный поток-2" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский призывал США не допустить завершения строительства и запуска "Северного потока-2". По словам Зеленского, таким образом Европа дает оружие в руки врагу.

Кроме того, американский сенатор Джин Шахин выразила надежду, что в этом году США введут новые санкции против "Северного потока-2".

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