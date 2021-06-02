ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нові санкції проти "Північного потоку-2" можуть ввести в цьому році, - сенатор США

Новость на русском →
Київ, Середа 02 червня 2021 14:15
Нові санкції проти "Північного потоку-2" можуть ввести в цьому році, - сенатор США Фото: сенатор від штату Нью-Хемпшир Джин Шахін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Сенатор від американського штату Нью-Хемпшир Джин Шахін заявила, що завершення будівництва "Північного потоку-2" матиме серйозні наслідки для України. Вона сподівається, що цього року введуть нові санкції проти газопроводу.

Про це вона заявила на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, в Конгресі сформована двопартійна опозиція до проекту і там будуть розглядати способи зупинки будівництва і подальших дій на випадок, якщо будівництво труби все ж завершать - на етапі отримання необхідних для початку прокачування газу ліцензій і дозволів.

"Завершення будівництва "Північного потоку-2" матиме серйозні наслідки для України та енергетичної безпеки Європи, тому що Росія таким чином отримає в свої руки нову зброю", - сказала Шахін.

Також сенатор зазначила, що восени в Німеччині відбудуться вибори, які можуть вплинути на реалізацію проекту "Північний потік-2".

Нагадаємо, в Україну прибула представницька делегація американських сенаторів.

Раніше український посол Оксана Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння російському газопроводу "Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Північний потік-2
NEWS
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО